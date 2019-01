Eva González rompe a llorar con la actuación de un concursante de 'La Voz'

Eva González volvió a demostrar este lunes lo mucho que se implica en el programa que presenta. Ella es la encargada de acompañar a las familias de los concursantes de La Voz (Antena 3) mientras estos se lo juegan todo sobre el escenario. Este lunes, la presentadora volvió a dejarse llevar por la emoción y rompió a llorar con una de las actuaciones.

Fue con Andrés Martín, el primer concursante de la gala, que dejó a todos con la boca abierta y se metió a todos en el bolsillo con su humildad, su historia y, sobre todo, con su voz.

En el vídeo de presentación, Andrés contó que había tenido una infancia y adolescencia difíciles, marcadas por el acoso escolar y la crueldad de los niños que le tachaban de "rarito". "Parece un tópico decirlo, pero en un momento tan difícil, la música me salvó de cosas muy fuertes", contó antes de salir al escenario para cantar Dancing on my own, de Calum Scott.

Mantuvo los ojos cerrados durante toda la canción, por lo que no se dio cuenta de que Antonio Orozco y Pablo López se habían dado la vuelta al poco tiempo de que empezase a cantar. Al abrirlos y comprobar que estaba dentro del concurso, se tiró al suelo y se echó a llorar.

En ese momento, las cámaras del programa enfocaron a la familia, que seguía la actuación en una sala aparte junto a la presentadora, y se vio a Eva González secándose las lágrimas que recorrían su cara y fundirse en un abrazo con la madre de Andrés.

El concursante terminó de ganarse a los coaches con la respuesta que dio cuando le preguntaron a qué se dedicaba: "Soy músico de Metro. Toco en la línea 10 de Madrid".

Antena 3 Antonio Orozco en 'La Voz'.

Pablo López y Antonio Orozco renunciaron a competir por él y pasaron a celebrar su presencia en el programa. Pero con alguien se tenía que ir y el concursante eligió a López, algo que no importó a Orozco, porque ambos se abrazaron al concursante para darle la enhorabuena por estar en La Voz.