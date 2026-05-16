Javier Aroca ve esta conversación de Mariló Montero y Ayuso sobre Sánchez y firma, incrédulo, la reacción más sonada

El periodista Javier Aroca, colaborador habitual de Malas Lenguas en TVE, ha firmado una de las reacciones más sonadas a la teoría que la periodista Mariló Montero le propuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña fue entrevistada hace unos días en el programa Diario de la noche y en la tertulia se encontraba Mariló Montero. Momento que aprovechó para hacerle una pregunta a la líder autonómica que ha generado una polémica tremenda.

"Pedro Sánchez es capaz de inventarse cualquier cosa para no convocar elecciones en el 2027. Incluso, hay quién dice que podría hasta fomentar catástrofes como otra nueva pandemia. ¿Cree que sería capaz Sánchez de no convocar elecciones ni en 2027?", cuestionó Montero.

Ayuso contestó, asegurando que "el hecho de que simplemente nos planteemos, se lo plantee tanta gente, nos dice hasta dónde hemos llegado". Pese a que desde Malas Lenguas solicitaron poder emitir estas declaraciones, la cadena pública no lo las concedió.

"Es absolutamente delirante y extravagante"

Pese a ello, han hecho una reconstrucción de las palabras de Mariló Montero y de Ayuso y hasta el periodista Javier Aroca ha reaccionado de forma rotunda. "A parte que sea conspiranoide, es absolutamente delirante y extravagante", ha señalado.

"A nadie se le ocurre que un presidente, no solamente de España, sino de cualquier país, pueda provocar una pandemia con motivos electorales. A parte, que no sé cómo se hace eso", ha explicado, en primer término.

El periodista ha reconocido que "es como cuando atribuyeron el inicio del barco del hantavirus". "Por lo visto, el señor Sánchez, debidamente camuflado, se presentó en Ushuaia, en el sur de Argentina, e introdujo una rata o ratón en el barco", ha ironizado.

"Es absolutamente delirante, pero no incoherente. Forma parte del discurso, del dictado, de una determinada manera de entender la política que tienen sus adeptos. Esto es trumpismo", ha justificado.

"Es lo mismo que se hace en Estados Unidos, lo mismo que se hace en otros países, dónde ha llegado el trumpismo. Es decir, la perversión de la mente de la gente a través de mentiras. Nada más con pararse un ratito a pensar, uno se da cuenta de que lo que te cuentan es absolutamente imposible. Pero cuela", ha reiterado.

"Después le atribuyen, ni más ni menos, de la capacidad de provocar una pandemia para que no haya elecciones en el 27. La pelota está en el tejado de la gente", ha sentenciado Aroca.