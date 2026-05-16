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Se van de vacaciones a Alicante y al volver a Reino Unido vetan la entrada a su bebé de 11 meses: "Es ridículo"
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Se van de vacaciones a Alicante y al volver a Reino Unido vetan la entrada a su bebé de 11 meses: "Es ridículo"

“Pensamos que debía ser un fallo del sistema”, cuenta la madre.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un bebé de apenas un año asomado a la ventana de un aeropuerto
Un bebé de apenas un año asomado a la ventana de un aeropuerto.Getty Images

Los aeropuertos son lugares donde las normas se aplican al milímetro y donde un simple documento puede marcar la diferencia entre subir al avión o quedarse en tierra. Ni siquiera los más pequeños se libran de unos controles cada vez más estrictos, en los que la edad importa poco cuando falta el papel correcto. Esto fue lo que le pasó a una familia inglesa que volvía a casa después de unas vacaciones en Alicante.

La pareja, residente en Aberdeenshire, vio cómo las autoridades les impedían embarcar rumbo a Reino Unido porque su hija de 11 meses no llevaba la documentación adecuada tras un reciente cambio en las normas de entrada para ciudadanos con doble nacionalidad. Aunque la pequeña, Lily Rodgers, había nacido en Escocia y viajaba con pasaporte austriaco, el documento ya no era suficiente para regresar al país.

Según explicó la madre, Sarah Rodgers, el problema se detectó en la puerta de embarque, cuando la familia ya había facturado y subido su equipaje al avión. “Pensamos que debía ser un fallo del sistema”, contó en declaraciones recogidas por la BBC, pero al poco después les pidieron recoger las maletas y acudir al mostrador de información. Al comprobar que no podrían coger ese vuelo, la pareja acabó buscando ayuda consular.

  Un bebé en la ventanilla un avión.Getty Images

Todo por un cambio administrativo

Desde el 25 de febrero, los ciudadanos británicos con doble nacionalidad ya no pueden entrar en el país usando cualquier pasaporte extranjero sin más. El Gobierno británico indica que los nacionales británicos e irlandeses están exentos del ETA (Electronic Travel Authorisation), pero deben viajar con un pasaporte británico válido y un certificado digital de derecho vinculado a su otro pasaporte. Sin uno de estos documentos, corren el riesgo de que se les deniegue el embarque o la entrada al Reino Unido.

Sarah sostiene que el pasaporte austriaco de Lily señala que nació en Gran Bretaña y que incluso ofreció enseñar el certificado de nacimiento como prueba, pero no fue suficiente para embarcar. “Conozco a mucha gente con hijos de doble nacionalidad y todos con los que he hablado no lo sabían. En mi opinión, es ridículo”, sentencia la madre, quien asegura que el caso le ha pillado por sorpresa y que le podría pasar a otras familias.

Desde el Ministerio del Interior británico defienden que la campaña informativa sobre la documentación correcta para ciudadanos con doble nacionalidad venía anunciándose desde hace meses y que el objetivo de la medida es reforzar la seguridad fronteriza. Sin embargo, la historia de los Rodgers muestra el coste humano de un cambio administrativo que acabó convirtiendo un regreso de vacaciones en una pesadilla.  

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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