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Laura Rojas-Marcos (55), psicóloga clínica: "El cotilleo surge a partir del aburrimiento, pero también del sentimiento de inferioridad y la inseguridad; siempre subyace el deseo de conectar"
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Laura Rojas-Marcos (55), psicóloga clínica: "El cotilleo surge a partir del aburrimiento, pero también del sentimiento de inferioridad y la inseguridad; siempre subyace el deseo de conectar"

Cuando se disfruta de las desgracias ajenas, el cotilleo puede ser muy dañino.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Dos mujeres cotilleando desde su puesto de trabajo
Dos mujeres cotilleando desde su puesto de trabajo.Getty Images

El cotilleo no es algo nuevo ni exclusivo de las redes sociales. Desde que el ser humano empezó a hablar y a vivir en comunidad, la curiosidad por la vida de los demás ha estado ahí, funcionando casi como una forma primitiva de conexión social. Cambian las formas, antes alrededor de una plaza hoy a través de una pantalla, pero la esencia de compartir información y sentirse parte de un grupo sigue siendo la misma.

Sobre esa necesidad tan humana de hablar de los demás reflexionó la psicóloga clínica Laura Rojas-Marcos, durante una conversación en La aventura del saber, donde analizó el fenómeno del cotilleo desde un punto de vista psicológico y social. La experta explica que no todos los cotilleos son iguales y que, aunque muchas veces nacen simplemente de la curiosidad o del deseo de conectar con otros, también pueden esconder sentimientos como la inseguridad, la envidia o el aburrimiento.

Para la experta, hablar sobre otras personas, especialmente cuando se trata de figuras conocidas o temas que generan interés colectivo, crea conversación y refuerza vínculos entre quienes participan en ella. Sin embargo, la psicóloga advierte que esa curiosidad puede adquirir un tono más dañino cuando entra en juego la malicia o el disfrute de las desgracias ajenas. “El cotilleo surge a partir del aburrimiento, pero también del sentimiento de inferioridad y la inseguridad”, señala Laura.

Ser prudente y tener empatía

Aun así, insiste en que el problema no está tanto en hablar de otros como en la intención con la que se hace y en las consecuencias que esas palabras pueden tener. “Siempre subyace el deseo de conectar, y muchas personas conectan a partir del cotilleo, incluso del cotilleo perverso”, explica, advirtiendo que cuando se pierde la empatía y el respeto hacia los demás, esa necesidad de compartir información puede terminar convirtiéndose en una forma de hacer daño.

Ahí, el cotilleo deja de ser un intercambio inocente y se convierte en una herramienta de desgaste, en un terreno donde la información puede usarse para distorsionar, herir o alimentar rumores difíciles de frenar. Especialmente en la era de las redes sociales, donde cualquier comentario puede multiplicarse en cuestión de segundos, es importante tener empatía y ser prudente antes de hablar sobre la vida de otras personas.

El mensaje que deja Laura es claro: el cotilleo forma parte de la naturaleza humana y seguirá existiendo mientras las personas necesiten relacionarse y compartir experiencias. Sin embargo, la psicóloga insiste en la importancia de poner límites, actuar con empatía y pensar en el impacto que pueden tener las palabras sobre los demás. En una época marcada por la exposición constante y la rapidez con la que circula la información, aprender a comunicarse con respeto y discreción es clave para una convivencia más sana.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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