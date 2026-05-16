Los científicos coinciden: una sola caída después de los 40 años aumenta un 20% el riesgo de sufrir demencia y las caídas recurrentes lo elevan hasta el 74%

Pocas cosas resultan tan desagradables como una caída. Un resbalón en la calle, un tropiezo en casa o una mala pisada suelen quedarse en un susto, pero a partir de cierta edad pueden esconder algo más serio que un simple golpe. Cada vez más investigaciones apuntan a que las caídas, especialmente cuando se repiten, podrían estar relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar demencia en el futuro.

Un equipo de investigadores de la Changchun University of Traditional Chinese Medicine ha puesto cifras a una preocupación que cada vez gana más peso entre los expertos en salud cerebral. Los científicos concluyeron que sufrir una sola caída puede aumentar en más de un 20% el riesgo de desarrollar demencia en el futuro, una deducción que nace de revisar varios estudios internacionales con datos de casi tres millones de personas mayores de 40 años.

En el caso de quienes padecen caídas recurrentes, el riesgo llega a dispararse hasta un 74%, según el análisis publicado en la revista científica Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine. Los resultados refuerzan la idea de que los tropiezos frecuentes pueden ser mucho más que un simple problema de equilibrio asociado a la edad. De hecho, los autores del trabajo apuntan a que podrían ser un indicador temprano de cambios neurológicos.

Una señal de alerta

En el análisis conjunto, la incidencia futura de demencia fue del 11,6%, una cifra que los investigadores consideran relevante al tratarse de una población que al inicio del estudio no presentaba signos de deterioro cognitivo. La caída no prueba por sí sola que vaya a aparecer demencia, pero sí puede actuar como una señal de alerta que merece seguimiento médico, especialmente en adultos de mediana edad y mayores.

“Los resultados indican que la frecuencia de las caídas presenta una relación dosis-respuesta con el riesgo de demencia”, aseguran los autores del análisis. La relación entre ambos fenómenos sigue siendo bidireccional: una caída puede estar relacionada con cambios neurológicos previos, pero también puede acelerar el declive por lesiones, menos actividad física o miedo a volver a caerse.

En cualquier caso, los investigadores subrayan la importancia de no pasar por alto estos episodios y piden a los médicos extremar la vigilancia ante posibles signos de deterioro cognitivo en adultos de mediana edad y personas mayores con antecedentes de caídas repetidas. El objetivo es favorecer una detección más temprana de la demencia y mejorar las posibilidades de intervención en fases iniciales.