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Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo: "Durante una situación de huelga, la empresa no puede sustituir a los trabajadores en huelga, ni contratar a otros ni acudir a una ETT o subcontratar"
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Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo: "Durante una situación de huelga, la empresa no puede sustituir a los trabajadores en huelga, ni contratar a otros ni acudir a una ETT o subcontratar"

Esta experta resalta la obligación de que exista una lista de servicios mínimos en estos casos para que pueda acudir el siguiente empleado asignado en ella.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, en huelga indefinida, convoca una concentración en la Puerta de Sol
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, en huelga indefinida, en una concentración en la Puerta de Sol de MadridEFE

Si un trabajador que debe cubrir los servicios mínimos de una huelga se pone enfermo en el último momento, ¿se le puede sustituir por otro? ¿A quién puede asignar la empresa en su lugar? Son las incógnitas a las que responde la inspectora de Trabajo Ana Ercoreca, que tanta gente se puede hacer en un momento laboral determinado en RTVE. "Durante una situación de huelga, la compañía no puede sustituir a unos trabajadores por otros ni contratar a otros trabajadores porque está prohibido por ley en España, según un real decreto de 1977", ha aclarado esta experta.

En concreto, Ercoreca especifica que la empresa "ni puede acudir a la empresa de trabajo temporal (ETT) ni subcontratar". Pero, en el caso de las trabajadoras "que tienen un permiso para cuidar a un niño que esté necesitado de nuestra presencia inmediata, hay un permiso por fuerza mayor, que es por un periodo de cuatro días y que puede concederse tanto a hombres como a mujeres indistintamente", añade.

Otro caso que suele darse es cuando se produce una enfermedad grave u hospitalización o intervención quirúrgica, para lo cual hay otros permiso específico para los trabajadores para ausentarse durante cinco días, explica también Ercoreca. Por lo tanto, cuando se tiene un permiso puede estar jusfificado que no se vaya al puesto de trabajo y, si forma parte de unos servicios mínimos, la empresa "puede llamar a otra persona dentro de la lista que haya de esos servicios mínimos pensados para cubrir las necesidades que se hayan acordado con la representación legal de los empleados". El objetivo de que existan unos servicios mínimos es el de proteger a la comunidad sin anular el derecho de huelga, buscando la proporcionalidad para no garantizar con ello el funcionamiento normal de la empresa durante la huelga.

Pero, ¿y si no tiene esa lista? "Tiene que existir porque tiene que haber un acuerdo para que haya una serie de personas previstas para los servicio mínimos. Otra cosa es si el niño se pone malo, salvo que se especifique en el convenio colectivo de la empresa, no se le puede dar un permiso a no ser que la situación sea grave, porque, como esta experta decía anteriormente, está prohibido por la legislación que se la sustituya. 

Así que si un trabajador se encuentra en una situación, debe ponerlo en conocimiento de la persona que disponga de los turnos de los servicios mínimos, siempre y cuando el caso en el que se encuentre esté entre los estipulados por la legislación para otorgarle ese permiso con el fin de no acudir al trabajo. Si es así, entonces la empresa sí puede llamar la siguiente persona apuntada en el turno de servicios mínimos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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