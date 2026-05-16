Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo: "Durante una situación de huelga, la empresa no puede sustituir a los trabajadores en huelga, ni contratar a otros ni acudir a una ETT o subcontratar"

Si un trabajador que debe cubrir los servicios mínimos de una huelga se pone enfermo en el último momento, ¿se le puede sustituir por otro? ¿A quién puede asignar la empresa en su lugar? Son las incógnitas a las que responde la inspectora de Trabajo Ana Ercoreca, que tanta gente se puede hacer en un momento laboral determinado en RTVE. "Durante una situación de huelga, la compañía no puede sustituir a unos trabajadores por otros ni contratar a otros trabajadores porque está prohibido por ley en España, según un real decreto de 1977", ha aclarado esta experta.

En concreto, Ercoreca especifica que la empresa "ni puede acudir a la empresa de trabajo temporal (ETT) ni subcontratar". Pero, en el caso de las trabajadoras "que tienen un permiso para cuidar a un niño que esté necesitado de nuestra presencia inmediata, hay un permiso por fuerza mayor, que es por un periodo de cuatro días y que puede concederse tanto a hombres como a mujeres indistintamente", añade.

Otro caso que suele darse es cuando se produce una enfermedad grave u hospitalización o intervención quirúrgica, para lo cual hay otros permiso específico para los trabajadores para ausentarse durante cinco días, explica también Ercoreca. Por lo tanto, cuando se tiene un permiso puede estar jusfificado que no se vaya al puesto de trabajo y, si forma parte de unos servicios mínimos, la empresa "puede llamar a otra persona dentro de la lista que haya de esos servicios mínimos pensados para cubrir las necesidades que se hayan acordado con la representación legal de los empleados". El objetivo de que existan unos servicios mínimos es el de proteger a la comunidad sin anular el derecho de huelga, buscando la proporcionalidad para no garantizar con ello el funcionamiento normal de la empresa durante la huelga.

Pero, ¿y si no tiene esa lista? "Tiene que existir porque tiene que haber un acuerdo para que haya una serie de personas previstas para los servicio mínimos. Otra cosa es si el niño se pone malo, salvo que se especifique en el convenio colectivo de la empresa, no se le puede dar un permiso a no ser que la situación sea grave, porque, como esta experta decía anteriormente, está prohibido por la legislación que se la sustituya.

Así que si un trabajador se encuentra en una situación, debe ponerlo en conocimiento de la persona que disponga de los turnos de los servicios mínimos, siempre y cuando el caso en el que se encuentre esté entre los estipulados por la legislación para otorgarle ese permiso con el fin de no acudir al trabajo. Si es así, entonces la empresa sí puede llamar la siguiente persona apuntada en el turno de servicios mínimos.