Preguntan a Pastora Soler por la renuncia de España a Eurovisión: su réplica es digna de los 12 puntos

La cantante sevillana Pastora Soler, representante de España en Eurovisión 2012, ha ofrecido una entrevista a Hoy por Hoy Murcia en la que ha hablado de su actuación en el festival, pero también sobre el rechazo de España a participar en certamen de este año por la presencia de Israel pese al genocidio en Gaza.

La artista ha reconocido que ella lleva "viendo desde dentro lo que es el festival". "Desde ese año 2012, he vivido cada vez más apasionadamente el festival y conociendo, sobre todo, cómo se mueve", ha contado.

"A veces te da miedo a hablar porque todo se politiza y yo soy la persona más apolítica que existe en el planeta. Pero, sí que conociendo todas las leyes que tiene la UER… Cuando yo participé, no podía haber más de seis personas en el escenario", ha recordado.

Pastora Soler ha asegurado que la UER "tiene una cantidad de leyes" y "de normas" grande para muchas cosas y ha lanzado una petición para futuros certámenes. "Me gustaría que la UER tuviera en cuenta que países que estuvieran en conflictos bélicos, no participaran en Eurovisión", ha propuesto.

"Es lo único que yo he podido decir abiertamente. Las normas son muy estrictas. Porque eso influye de otra manera que no es la musical ni cultural en la música", ha defendido la cantante de Coria del Río.

Pastora Soler ha reiterado en su entrevista en Hoy por Hoy Murcia que los "países que estén en conflictos bélicos, bajo mi punto de vista, no deberían de participar en un festival así". "Es lo único en lo que me pronuncio", ha expuesto.

La presión de representar a España

En una entrevista publicada este sábado en el diario El Español, Pastora Soler también ha hablado sobre lo que supuso su actuación en Eurovisión 2012 y si sintió presión por representar a España.

"Sí, por eso mismo, porque no solo eres tú, estás representando a tu país. Estás en el punto de mira. En Eurovisión todo es analizado y, además, criticado. Hay que estar fuerte para todo eso", ha asegurado.

La cantante ha explicado que "la vida está construida así y esas espinas de las que hablo son las que hacen que luego vengan esas rosas". Pero en su carrera "ha habido hitos importantes como los primeros éxitos de ventas y el formar parte de la vida de la gente". "Pero uno de los hitos más importantes, sin duda, fue Eurovisión", ha destacado la artista.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.