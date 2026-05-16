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Jordi Évole es rotundo y pone voz a lo que muchos piensan sobre el gesto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina
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Jordi Évole es rotundo y pone voz a lo que muchos piensan sobre el gesto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina

"El que se ha pasado el juego en estos tiempos de odio".

Sergio Coto
Sergio Coto
El periodista, Jordi Évole, y el futbolista Lamine Yamal.
El periodista Jordi Évole y el futbolista Lamine Yamal.Getty Imagesf

El periodista Jordi Évole ha verbalizado de una forma rotunda su opinión sobre el gesto que Lamine Yamal tuvo durante la celebración del título de liga del FC Barcelona, con una bandera de Palestina.

En su columna de opinión semanal en el diario La Vanguardia, ha hablado, siendo muy fiel a su estilo, a todas las reacciones que ha generado la estrella española tanto dentro como fuera de nuestro país.

En primer lugar, Évole ha reconocido que "triunfa el odio" y "el buenismo es malo y el malismo, bueno". "Un matón de patio de colegio dirige una de las potencias mundiales, porque los ciudadanos estadounidenses le votaron mayoritariamente por segunda vez, y a partir de ahí cualquier cosa es ­posible", ha señalado.

Pero para el periodista "el que se ha pasado el juego en estos tiempos de odio es Lamine Yamal". "En las celebraciones festejando un título hemos visto todo tipo de cosas", ha reconocido.

"Desde el jugador al que le ha dado por torear con una bandera española, hasta el que ha sacado una bandera independentista. En ambos casos han recibido las críticas de los que no piensan como ellos. Pero la cosa no ha ido a más", ha contado.

"Me lo cuentan y no me lo creo"

Jordi Évole ha explicado que Lamine Yamal, en mitad de los festejos, decidió pedir "la bandera palestina a un aficionado en plena rúa de celebración por Barcelona, ante la sorpresa de todos".

"Me lo cuentan y no me lo creo. Que una estrella del fútbol con millones de seguidores se meta en ese jardín, ya sea desde la inconsciencia o desde la militancia, no deja de sorprenderme", ha puesto en valor.

El periodista ha destacado que descoloca "al mundo mundial" que está "acostumbrado a la docilidad política del futbolista de élite". "Encima la bandera es casera, nada marquetiniana, con un palo largo, desproporcionado respecto al tamaño de la tela. Todo muy de guerrilla", ha defendido.

"Una bandera palestina, símbolo del conflicto de los conflictos, en una de las ciudades más protestonas del mundo occidental. En el país que más cara ha plantado a Israel y a Donald Trump en este conflicto casi universal", ha expuesto.

Évole también se ha hecho eco de los "influencers proisraelíes rasgándose sus camisetas del Barça" y ha asegurado que "quieren acojonar a Lamine y advertirle de que no lo vuelva a hacer". "Que ese no es el camino que tienen que seguir los niños que quieren ser Lamine. Luchar por causas justas. Colocarse del lado del más débil. Empatizar con el que sufre. No es lo más común entre estrellas del fútbol, ni quieren que lo sea", ha añadido.

"No les hagas caso, Lamine, y desbórdalos con tu regate callejero, descarado, incluso inconsciente, regate del que sabe quiénes son los suyos", ha sentenciado el periodista en su columna de opinión.

Sergio Coto
Sergio Coto
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Redactor de tecnología, economía y actualidad y responsable de fin de semana de El HuffPost. Lleva más de un año cubriendo los principales movimientos, novedades y eventos de la industria tecnológica y siempre pendiente de la actualidad política, económica y global. Contándolo todo de una forma más cercana y rigurosa. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó antes en 20 Minutos, El Mundo, Bankinter, LaSexta y ElPlural.com.

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