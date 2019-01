El audio de Emiliano Sala a sus amigos desde el avión: "Papá qué miedo que tengo"

Durante la última hora del lunes, se perdió la señal del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala de Nantes a Cardiff, la ciudad de su nuevo equipo. El contacto con la aeronave, que lo estaba realizando en un avioneta ligera monomotor, desapareció una vez esta superó unas islas del Canal de la Mancha.

El futbolista del Leganés Diego Rolán contó en el programa Las voces del fútbol de la radio uruguaya 1010AM que el jugador había enviado un audio a sus amigos mientras estaba subido en el avión: "Emiliano le mandó un mensaje a un amigo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabían que había pasado".

"Emiliano (Sala) le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabían que había pasado" @diego_rolan — Las Voces del Fútbol (@lasvoces1010) 22 de enero de 2019

En el estremecedor audio, Emiliano Sala les comenta a sus amigos que algo no va bien en el vuelo: "Hermanitos, ¿cómo andan? Estoy muerto (cansado). Estoy en el avión y parece que se está cayendo a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff que mañana ya arrancamos a entrenar en el nuevo equipo. ¿Cómo andan ustedes, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a enviar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar".

Además, el final todavía es más duro, ya que el jugador cierra con un contundente "papá qué miedo que tengo". La búsqueda del avión del futbolista sigue siendo intensa en la zona del Canal de la Mancha.