Un sueño de infancia hecho realidad: compra un castillo medieval en ruinas y lo restaura piedra a piedra con un plan a veinte años

Un sueño hecho realidad. Aunque el destino de una fortaleza de la Edad Media estaba sentenciado, una familia decidió cambiar las reglas. El castillo fortificado de Penne fue construído a finales del siglo XIII sobre los restos de una aldea fortificada. En el siglo XVII fue destruído tras las múltiples guerras de religiones que se sucedieron en el lugar. Tras siglos de abandono, un estusiasta lo compró hace unos años y desde 2006, en cuanto llega el buen tiempo, comienzas sus proyectos de restauración.

"Inevitablemente, atrae a los curiosos. Y también tenemos que tener cuidado con nosotros mismos", explica el copiloto de un helicoptero que se encuentra en plenas tareas de reconstrucción. En conversación con France 3, da detalles sobre esta titánica operación. "Vamos a restaurar el sistema de grapas. Y luego, pasaremos a la torre redonda donde retiraremos las piedras que se han congelado y las reemplazaremos", dice.

"Monumento histórico" de Francia

Este castillo fortificado fue clasificado monumento histórico por el gobierno francés en 1902. Pero a día de hoy, en 2026, no se ha restaurado del todo. Las tareas se hacen cada dos años bajo la dirección de Axel Leterrier, propietario de la fortaleza.

Según el medio de comunicación, artesanos, sastres y canteros profesionales se turnan para restaurar el edificio de manera tradicional. El yacimiento está en constante evolución, año tras año, para preservar el monumento pero también con el objetivo de hacer nuevos descubrimientos arqueológicos. Se espera que el plan finalice en dos décadas.

"Tenemos un interés constante porque, a medida que avanza el trabajo, descubrimos cosas nuevas", asegura el propietario en declaraciones al digital. "Y estas cosas nuevas", continúa, "aunque al principio no nos parezcan importantes, cobran importancia al cabo de dos o tres años. Así que ya tenemos proyectos en mente para los próximos veinte años".

Un sueño de infancia

Al adquirir el castillo fortificado, Axel Letellier cumplió un sueño de infancia. Junto a su esposa, Sophie, y de acuerdo al medio, "ha trabajado incansablemente para rescatar este tesoro de la arquitectura medieval del olvido y compartir su historia con el mayor número de personas posible.

El recinto alberga, de esta forma, un museo, donde los visitantes pueden explorar los tesoros del monumento y su historia. La fortaleza está abierta al público todos los días y las próximas visitas guiadas tendrán lugar los días 13 y 14 de junio, según ha podido saber el periódico, con motivo de las Jornadas Europeas de Arqeuología.