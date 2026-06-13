EEUU anuncia un acuerdo de paz con Irán para reabrir Ormuz, pero Teherán aún no confirma ni reunión ni firma

Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington DC (EEUU).

La Administración de Donald Trump asegura que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo que pondría fin al conflicto iniciado a finales de febrero y permitiría reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, según ha publicado el diario digital Axios y del que se ha hecho eco El País.

Sin embargo, las autoridades iraníes todavía no han confirmado oficialmente que ese acuerdo vaya a rubricarse este domingo, lo que mantiene la incertidumbre sobre uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes de los últimos meses.

Según ha publicado el medio estadounidense, representantes de Washington y Teherán participarán en una reunión virtual junto a mediadores de Qatar y Pakistán para firmar electrónicamente un memorando de entendimiento destinado a prolongar durante otros 60 días el actual alto el fuego y abrir una nueva fase de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

La información, citada por fuentes estadounidenses y de los países mediadores, apunta a que la firma telemática responde a motivos logísticos y sería el resultado de casi tres meses de conversaciones indirectas entre ambas partes.

El objetivo: reabrir el estrecho de Ormuz

La principal consecuencia inmediata del acuerdo sería la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial.

Antes del conflicto, por esta vía marítima transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el planeta. Las restricciones impuestas durante la guerra provocaron tensiones en los mercados energéticos internacionales y alimentaron la volatilidad de los precios del crudo.

Trump aseguró este sábado en su red social Truth Social que el acuerdo se firmará este domingo y que "inmediatamente después" el estrecho volverá a estar abierto para el tráfico marítimo internacional.

La reapertura supondría un importante alivio para los mercados, especialmente para Europa y Asia, muy dependientes del petróleo procedente del Golfo Pérsico.

Teherán no confirma la versión estadounidense

Pese al optimismo mostrado por Washington, Irán mantiene una posición mucho más cautelosa. Las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la celebración de la firma.

De hecho, apenas unas horas antes de que trascendiera la información, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní afirmó que ninguna delegación del país tenía previsto desplazarse a Ginebra en los próximos días, contradiciendo versiones difundidas desde Pakistán sobre un posible encuentro presencial.

Esta falta de confirmación oficial ha llevado a numerosos analistas a pedir prudencia hasta que exista una comunicación conjunta de las partes implicadas.

Meses de mediación internacional

Según las informaciones difundidas por medios estadounidenses, el posible acuerdo ha sido negociado con la participación de varios actores regionales e internacionales.

Entre los países que habrían desempeñado labores de mediación figuran Qatar, Pakistán, Egipto y Turquía. Todos ellos han mantenido contactos permanentes con Washington y Teherán durante los últimos meses para tratar de evitar una escalada regional aún mayor.

Trump prepara una intensa agenda diplomática

La posible firma llega además en vísperas de la participación de Trump en la próxima cumbre del G7 en Francia.

El presidente estadounidense tiene previsto reunirse con varios líderes de Oriente Próximo para abordar la situación regional tras el acuerdo. Entre los asistentes esperados figuran representantes de Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes estadounidenses, también fue invitado el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aunque finalmente no acudirá por motivos de agenda. No se espera la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El programa nuclear sigue siendo el gran desafío

Aunque el posible memorando serviría para consolidar el alto el fuego, las negociaciones más complejas todavía estarían por delante.

Trump afirmó además que, una vez estabilizada la situación, Estados Unidos abordará la cuestión del uranio altamente enriquecido que, según Washington, permanece almacenado en instalaciones subterráneas iraníes.

El programa nuclear continúa siendo el principal punto de fricción entre ambos países y uno de los asuntos más delicados para la seguridad internacional.

Por el momento, la firma anunciada por Estados Unidos sigue pendiente de una confirmación oficial por parte de Teherán. Hasta que eso ocurra, el acuerdo continúa siendo una posibilidad relevante, pero todavía no una realidad consumada.