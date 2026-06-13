El ser vivo más grande del planeta no es una ballena ni un árbol, sino un hongo de 9 kilómetros cuadrados que vive bajo un bosque de Oregón

La Armillaria ostoyae tiene su parte visible pero lo gigantesco está bajo tierra.

Cuando se piensa en los mayores seres vivos de la Tierra, suelen venir a la mente animales gigantes como la ballena azul o árboles monumentales como las secuoyas gigantes de California. Sin embargo, ninguno de ellos ostenta el récord.

El organismo vivo más grande conocido del planeta permanece prácticamente oculto a simple vista. Se trata de un enorme hongo de la especie Armillaria ostoyae que vive bajo el suelo del Bosque Nacional de Malheur, en el estado estadounidense de Oregón.

Su tamaño resulta difícil de imaginar: ocupa cerca de 9 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más de 1.200 campos de fútbol o a una pequeña ciudad. Y todo ello pertenece a un único organismo.

Un gigante escondido bajo tierra

A diferencia de los árboles o los animales, la mayor parte del cuerpo de este hongo permanece oculta. Lo que ocasionalmente aparece en la superficie son pequeñas setas de color miel que brotan durante el otoño. Pero esas setas representan únicamente una mínima parte del organismo.

La verdadera estructura se encuentra bajo tierra. Está formada por una inmensa red de filamentos microscópicos llamada micelio. Esta red se extiende entre raíces, troncos y capas de suelo formando una especie de sistema biológico continuo que conecta todo el bosque.

Los científicos descubrieron que las muestras recogidas en distintos puntos del bosque compartían exactamente el mismo ADN, confirmando que pertenecían a un único individuo.

Más antiguo que muchas civilizaciones



La edad exacta sigue siendo objeto de debate. Las estimaciones más conservadoras sitúan al hongo en torno a los 2.400 años. Otros investigadores creen que podría ser mucho más antiguo y superar ampliamente los 5.000 años.

Eso significa que este organismo ya existía cuando todavía se estaban construyendo algunas de las grandes civilizaciones de la Antigüedad. Ha sobrevivido a cambios climáticos, incendios forestales, sequías y generaciones enteras de árboles. Y sigue creciendo.

El micelio: la auténtica estructura del bosque

El hallazgo también ha servido para llamar la atención sobre una de las estructuras más fascinantes de la naturaleza. El micelio funciona como una red biológica de extraordinaria complejidad.

Entre sus funciones destacan la de transportar nutrientes, reciclar materia orgánica, conectar raíces de diferentes plantas, redistribuir recursos dentro del ecosistema y favorecer la regeneración del suelo.

Muchos científicos describen estas redes como una especie de "internet natural" del bosque. A través de ellas, las plantas pueden intercambiar recursos e incluso señales químicas relacionadas con amenazas ambientales.

Un asesino necesario para el bosque



Aunque pueda parecer un organismo beneficioso, Armillaria ostoyae también es un patógeno.

Los investigadores lo consideran un "hongo asesino" porque invade las raíces de los árboles y extrae de ellos agua y nutrientes. Con el tiempo puede provocar su muerte. Sin embargo, esa destrucción también cumple una función ecológica importante.

Cuando los árboles afectados desaparecen, se crean claros en el bosque que permiten el crecimiento de nuevas especies vegetales. Según los especialistas, este proceso contribuye a aumentar la diversidad ecológica del ecosistema.

El descubrimiento que sorprendió a los científicos



La existencia de este gigantesco organismo salió a la luz cuando la investigadora Catherine Parks comenzó a estudiar una extraña mortandad de árboles en la zona, según publicó El País.

Tras analizar más de un centenar de muestras de raíces mediante técnicas genéticas, descubrió que decenas de ellas pertenecían exactamente al mismo individuo.

El hallazgo superó el récord anterior, que también correspondía a otro ejemplar de Armillaria localizado en el estado de Washington. Según el experto forestal Gregory Filip, "no existe ninguna planta ni animal medido científicamente que alcance estas dimensiones".

Más allá del tamaño: un tesoro para la medicina



El interés científico por los hongos va mucho más allá de los récords de tamaño. Durante millones de años de evolución, estos organismos han desarrollado moléculas capaces de defenderlos frente a bacterias, virus y otros microorganismos.

Muchas de esas sustancias poseen propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antiinflamatorias.

Los investigadores consideran que podrían convertirse en una fuente importante de nuevos tratamientos médicos en un momento especialmente delicado por el aumento global de la resistencia a los antibióticos.

Una definición distinta de "ser vivo"



Quizá lo más fascinante del gigantesco Armillaria de Oregón no sea únicamente su tamaño. También obliga a replantearse qué entendemos por individuo. No tiene cerebro, ni corazón, ni se mueve. Y, sin embargo, coordina una red biológica que ocupa kilómetros de bosque y lleva miles de años funcionando.

Mientras las enormes ballenas recorren los océanos y las secuoyas dominan el paisaje desde el aire, el organismo vivo más grande conocido permanece oculto bajo nuestros pies, creciendo lentamente entre las raíces de los árboles y demostrando que la naturaleza sigue siendo capaz de desafiar nuestras ideas más básicas sobre la vida.