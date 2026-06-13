Lo recomienda un catedrático de zoología: cortar la vegetación más alta al borde de los senderos es la mejor defensa contra las garrapatas

Aunque no esté socialmente asentado, existen muchos lugares donde las garrapatas ploriferan en abundancia. Cualquier jardin verde y frondoso puede enfrentarse a una plaga de estos insectos, perjudiciales para la salud pública. Es por ello, por lo que el profesor de zoología forestal Heikki Henttonen recomienda encarecidamente poner el foco en la altura de la vegetación.

"Sería buena idea eliminar la vegetación más alta de los bordes de los caminos de los jardines", asegura el experto en declaraciones a Ilta Sanomat. De esta forma, se explica cómo las garrapatas buscan equilibrar sus fluidos en lugares de humedad relativa, como los grandes brotes del césped sin cortar.

Como primer paso, Henttonen recomienda comenzar cortando el césped de inmediato. Eso sí, lanza una serie de recomendaciones:

Usar botas altas para recoger bayas y setas en el bosque: "Ayuda que las perneras del pantalón queden dentro de las botas. Algunas personas también ponen cinta adhesiva en el borde de la bota".

Usar repelentes de mosquitos. El zoólogo ha hecho un experimento consigo mismo y lo recomienda. En su investigación sobre las garrapatas, suele rociarse las muñecas y los puños con un potente repelente.

"Si quieres ir sobre seguro, puedes meter la ropa en la sauna un par de horas después de volver del bosque, siempre y cuando no caiga sobre el calentador. Eso sí que supone un riesgo de incendio".

El consejo del profesor Marko Muntanen

El profesor Marko Mutanen, de la Universidad de Oulu tiene un truco fácil y sencillo para erradicar a estas compañeras del jardín. Solo ne necesitan unas pinzas, un frasco con tapa, desinfectante para manos y trozo grande de tela cortada de gasa banca de jardín (láminas antiácaros).

Con esta lona a prueba de garrapatas se arrastra por el suelo del jardín, haciendo que las garrapatas se ahieran a ella. Luego, se pueden retirar con pinzas y colocar en un frasco con abundante desinfectante de manos en el fondo. "Yo mismo meto las garrapatas en etanol, lo que las mata rápidamente. La gente suele tener desinfectante de manos en casa que contiene etanol", relata, sobre el último paso.

Otros consejos

Hay otras formas de reducir la presencia de estas desafortunadas compañeras: una valla alrededor del jardín. Entre los visitantes habituales del jardín se encuentran ciervos, corzos y osos pardos. Según Muntanen, un solo corzo puede transportar cientos de garrapatas, que acaban en el suelo del jardín. "Una valla, al menos, mantendrá a los animales grandes fuera del jardín". Claramente, los insectos pueden llegar a través de otros animales, como pájaros o ardillas que "son imposibles de mantener alejados".