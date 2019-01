Kit Harington, sobre el final de 'Juego de Tronos': "Quizás no sea feliz, pero es satisfactorio"

Se acerca el invierno o más bien el mes de abril, y con ello, la última temporada de Juego de Tronos (HBO). Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark) y otros intérpretes de la serie han dado pistas sobre el esperado de la serie. Este jueves ha sido el turno de Kit Harington, que ha confirmado todos los malos presagios de los fans con respecto al desenlace de la producción.

"Quizás el final no sea feliz, pero sí muy satisfactorio", ha contado el británico en una entrevista en el programa de BBC Radio 2 The Zoe Ball Breakfast Show. El actor que da vida a Jon Nieve ha contado que el fin de la serie ha supuesto una gran pérdida para él: "Es como cuando terminas un libro. No estás feliz porque se ha acabado. Sientes dolor porque se haya terminado, y eso es exactamente lo mismo que pasa tras estos nueve años de hacer esta serie, y no importa cómo termina, siempre va a haber una parte de ti que diga: 'Oh, siento una pérdida".

A pesar de esta breve pista, Harington no ha querido dar detalles sobre el desenlace de la serie, pero sí ha señalado que será impactante y que marcará un antes y un después en la televisión. "Estoy impaciente por que la gente lo vea. Creo que va a ser extraordinario. Esperemos que cambie la televisión nuevamente, como lo hizo en un principio, y rompa fronteras", ha señalado.

El intérprete ya se manifestó respecto al final de la serie el pasado mes de septiembre, cuando avisó que no iba a dejar nadie indiferente. el pasado mes de septiembre. "No todo el mundo estará contento con el final", dijo entonces y recordó que los finales de sus series favoritas nunca fueron de su agrado. "Los Soprano, Breaking Bad o The Wire y terminan de una forma que no resulta satisfactoria", confesó. "Creo que una producción que se ha alargado durante tantos años es algo muy difícil de terminar".