La reseña negativa sobre el precio de un plato que ya conocía aviva el debate sobre si el cliente siempre tiene la razón

El bar Dvizio Gastrobar, situado en Urbanova (Alicante, Comunidad Valenciana), ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que una de sus camareras ha explicado una situación incómoda vivida con un cliente. Cuentan desde su perspectiva la queja y la mala reseña que dejó sobre el precio de un plato, uno que pidió sabiendo el precio, por lo que ha avivado el debate sobre si el cliente siempre tiene la razón.

Un día antes de llegar, el cliente reservó una mesa para dos personas. Exigió que fuera a las 15:30 horas, una hora que, según la camarera, es cuando más afluencia hay, especialmente en aquella época de Semana Santa.

Además, quería que fuera una mesa redonda, algo que vieron prácticamente imposible porque ese tipo de mesas están preparadas para seis personas en lugar de dos: "Le dijimos que estos días tenemos que aprovechar para meter a más gente".

"Le ofrecimos otra mesa con las mismas características, pero para dos personas; el chico me pedía cerca del mar. Accedió y nos dijo que sí", ha revelado. A pesar de aceptar, no le acabó pareciendo bien al llegar al día siguiente, pero accedió y le tomaron nota. Entre los platos que pidió, uno de ellos fue la gamba roja.

"Nos pregunta sobre el precio y cómo funciona. Por suerte, el encargado se lo explica y que unos 100 gramos serían tres gambas. Nos responde que vale, que le pusiéramos media docena, es decir, seis gambas, que serían unos 200 gramos", ha relatado. Todo marchó perfecto hasta que llegó la hora de pedir la cuenta.

La gamba roja

"No conforme con la cuenta, le dice que si pueden llamar al encargado, que le gustaría hablar con él. Por suerte, fue el mismo encargado el que lo atendió y, por tanto, le explicó (otra vez) cómo funcionaba.

El cliente le responde que no está conforme con el precio de la gamba. Para que él estuviera tranquilo, le dijo que le sacaba el peso y tres gambas para que lo viera", ha contado. También ha dejado claro que en la carta concretan cuáles son los platos y sus respectivos precios.

Los usuarios le dan la razón

Pero no le gustó la cuenta y nadie le hacía cambiar de opinión. Más tarde se dieron cuenta de que el cliente escribió una reseña negativa "la cual no se asemeja nada a lo que en realidad pasó".

Por eso se ha preguntado: "¿El cliente siempre tiene la razón y por eso tiene que desmerecer nuestro negocio aun habiéndole explicado cómo funcionaba?". Las reacciones han surgido al instante y varios le han indicado que van a poner una reseña positiva en solidaridad con este caso que han considerado "injusto".