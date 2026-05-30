Es oficial: Hong Kong supera a Suiza por primera vez como polo para las grandes fortunas del mundo

Hong Kong se corona como el centro neurálgico de las grandes fortunas. Según el Global Wealth Report 2026, publicado este miércoles por el Boston Consulting Group (BCG), la riqueza transfronteriza registrada en la ciudad china aumentó un 10,7% en 2025, hasta alcanzar los 2,9 billones dólares. Estos resultados han sido impulsados por las entradas de China continental, la fuerte actividad de OPV y las ganancias en el mercado de renta variable.

Asimismo, el informe concluye que la riqueza financiera mundial aumentó más de un 10% en 2025 hasta alcanzar el total de 333 billones de dólares. Todo ello, a pesar de las tensiones comerciales continuas, la lucha arancelaria y la inestabilidad geopolítica.

"Estos cambios están remodelando la geografía de la riqueza global", aseguran Michael Kahlich, director general, socio de BCG y coautor del informe. "Estamos viendo como la creación de riqueza, los flujos de capital transfronterizos y los ecosistemas de inversión se concentran cada vez más en un número menor de centros conectados globalmente. El auge de Hong Kong refleja la creciente atracción gravitatoria de la riqueza y los mercados de capitales asiáticos", explica.

La información que aporta este informe anual identifica una amplia resestructuración de la fortuna global, desde la gestión de patrimonios, cambios geográficos, la creación de riqueza de mercados emergentes, la sucesión intergeneracional y la transformación de modelos operativos impulsados por IA.

Un nuevo mapa global de la riqueza

El análisis de BCG revela que la riqueza transfronteriza se está consolidando cada vez más en dos centros mundiales: uno está anclado en Hong Kong y Singapur y el otro en Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, sirviendo a la riqueza europea.

Estos son los puntos a descatar del informe publicado:

Europa Occidental registró el mayor crecimiento en los grandes mercados, con un 15,3%.

La riqueza financiera de China aumentó un 15% y se prevé que crezca un 9% anual hasta 2030.

El crecimiento de la riqueza en Norteamérica aumentó un 15% en 2025.

Los mercados emergentes representan aproximadamente un 10% del crecimiento global de la riqueza hasta 2030.

La irrupción de los mercados emergentes

Según el informe recogido en el portal web del BCG, se espera que los mercados emergentes añadan casi 7 billones de dólares en riqueza financiera para 2030. Estos están liderados por India, Brasil y México. Asimismo, el segmento de mayores adinerados en estos lugares, es decir, personas con más de 250.000 dólares en patrimonio financiero, se prevé que crezca un 8% anual en estos mercados.

Ajuste de cuentas transgeneracional

El informe también destaca el inicio de la primera transferencia intergeneracional de riqueza a gran escala en Asia. Entre el 40% y el 50% de las grandes empresas siguen lideradas por fundadores, con edades medias de liderazgo superior a los 70 años. A medida que la riqueza familiar se vuelve más dispersa, la planificación sucesoria está pasando de las decisiones de herencia hacia cuestiones más amplias de gobernanza, propiedad y gestión a largo plazo.

"Las familias se enfrentan cada vez más a la sucesión como un desafío de diseño en lugar de un evento único de transferencia. Las firmas pueden ayudar a los clientes a navegar la gobernanza, la alineación intergeneracional y las estructuras de riqueza a largo plazo definirán la próxima era de la gestión patrimonial en Asia", termina Kahlich.