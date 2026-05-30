Buenas noticias para el mundo: el nivel de deforestación en el Amazonas cae a su nivel más bajo desde 2019, pero las amenazas continúan

Buenas noticias para el planeta. La deforestación en Brasil está en su nivel más bajo desde 2019. Según un informe de MapBiomas con fecha del 27 de mayo, consultado por Le Monde, la superficie deforestada en todo el país bajó por debajo del millón de hectáreas por primera vez.

Estos datos no solo son buena noticia para el planeta. También, para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que quiere presentarse a otro mandato en octubre y ha hecho de la preservación del medio ambiente una de sus prioridades. En particular, el mandatario se comprometió a erradicar la deforestación ilegal en el país más grande de America Latina para 2030.

Los datos del documento de MapBiomas son bien positivos con casi 985.000 hectáreas deforestadas en el año 2025 y una reducción del 20,6% respecto al año anterior. Esta es la superficie más baja desde que MapBiomas comenzó a realizar estudios en 2019.

Aumento de sanciones

"Hemos visto un aumento del control y de las sanciones que tienen una relación directa con el descenso de la deforestación en todos los biomas brasileños", asegura Marcos Rosa, coordinador técnico de la red de monitorización en conversación con la Agencia France-Presse (AFP).

Según Rosa, el 65% de las zonas donde se han identificado alertas de pérdida de vegetación han sido gracias a las acciones de las autoridades gubernamentales en 2025, frente al 54% en 2024 y solo al 5% en 2019, el primer año del mandato del expresidente Jair Bolsonaro.

De este modo, la selva tropical más grande del mundo, los campos deforestados el año pasado cayeron a un 23,5% respecto a 2024, hasta unas 290.000 hectáreas, la superficie más baja desde que comenzaron los registros. "Esto equivale a unos cinco árboles por segundo".

La amenaza continúa

A pesar de los datos alentadores, los activistas siguen preocupados por el devenir del pulmón del planeta. La región geográfica más afectada del bosque brasileño fue la de Cerrado, una vasta sabana en el sur del Amazonas que concentró la mitad de la deforestación registrada en ese país, a pesar de que se registran año a año una reducción media del 17%.

El presidente Lula es el primer interesado en mostrar "un buen historial medioambiental" cinco meses antes de que se celebren nuevas elecciones en el país. De hecho, espera ganar un cuarto mandato. No obstante, en los últimos meses el presidente ha sido señalado por organizaciones medioambientales por apoyar un vasto proyecto petrolero frente al Amazonas.