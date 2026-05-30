El chef José Andrés habla claro: "Si pusiéramos el 3% del gasto global en defensa sería más que suficiente para acabar con el hambre en el mundo"

El chef asturiano José Andrés, reconocido entre otros galardones con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con la National Humanities Medal, de manos de Barack Obama, y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, anticipa un futuro de inestabilidad con la guerra de Irán de fondo. Sobre todo a la producción de alimentos.

"Ya sabemos qué va a suceder. Esta guerra va a afectar a la producción de alimentos, al precio de los alimentos y va a provocar un aumento de inestabilidad de la agricultura", ha lamentado el popular cocinero durante el evento The Future of Mobility, organizado por la startup Semafor.

Por ello, plantea una pregunta: "¿Qué pasaría si el interés de los países ricos del mundo radicase en asegurarse de que todos en el mundo están alimentados". "Imaginemos meter el 3% del gasto en armas del mundo en una cuenta bancaria, habría dinero para asegurar la comida de miles de millones de personas, incluso en situaciones de emergencia", critica, esperanzador.

Escasez de fertilizante

"En Estados Unidos, hicieron una encuesta hace dos semanas y entre el 20 y el 25% de nuestros agricultores aún no contaban con el fertilizante necesario para realizar una cosecha exitosa", asegura, con preocupación, sobre el cierre del estrecho de Ormuz.

El chef apunta a la subida continúa de los precios de los alimentos. "El recargo por combustible ya está incrementando todo", explica. "Lo vimos en cierto modo durante la pandemia. El problema es cuando los sistemas se detienen, se tarda mucho tiempo en encontrar soluciones y la inversión adicional necesaria para poner en marcha los sistemas hace que todo aquello que omites aumente. La situación que estamos viendo ahora mismo es que, si no tenemos cuidado, vamos a presenciar un verdadero déficit en la producción de alimentos debido a la falta de fertilizante", anticipa.

"El peor momento de Estados Unidos en los últimos 30 años"

"Este año ya se ha sembrado menos maíz en Estados Unidos porque los agricultores fueron lo suficientemente inteligentes para sembrar más soja, que no requiere tanto nitrógeno", alaga el cocinero.

Para él, Estados Unidos está atravesando su peor momento en los últimos 30 años. "Va a haber menos ganado. La carne de res va a aumentar de forma gradual, de maneras que nunca antes habíamos visto. Y eso ya lo sé , va a suceder", termina.