Fin a una gran ansiedad generacional: la hija de una pescadera da la guía definitiva para saber qué y cómo comprar en el mercado

Mucha gente joven que se acaba de independizar no sabe realmente como hacer la compra y suelen recurrir a bandejas ya preparadas en los supermercados para salir del paso. Sin embargo, cada vez más gente apuesta por ir a la carnicería y a la pescadería de su barrio como solían hacer sus padres o abuelos. Sin embargo, a la hora de pedir no saben cómo hacerlo.

Y es que aunque parezca algo sencillo y que "todo el mundo lo hace", no es tan fácil de calcular la cantidad necesaria o qué tipo de producto conviene comprar dependiendo de las dotes culinarias de cada uno.

Sin embargo, nadie nace sabiendo y esto lo tiene claro Érica Avellaneda quien ha compartido en su cuenta de Instagram @ericaavellanedaruiz una guía básica sobre qué comprar en la pescadería. A pesar de que la joven de 24 años es filóloga y teóloga, tiene un gran conocimiento sobre pescados ya que lleva toda su vida viendo a su madre trabajar en la pescadería.

"Se acabó eso de no ir a la pescadería de tu barrio a comprar por el simple hecho de que no sabes qué pedir", dice Avellaneda antes de dar su guía básica para dos personas con un presupuesto bajo-medio donde divide los productos en categorías fáciles de entender para quienes quieren empezar a consumir más pescado en casa.

Pescado azul barato y versátil

La primera categoría que recomienda es la del pescado azul económico, una de las opciones más accesibles y saludables de la pescadería. Aquí destaca especialmente la sardina, un pescado barato y muy versátil que puede cocinarse a la plancha, al horno o incluso a la parrilla.

También menciona el boquerón, otro clásico económico que funciona especialmente bien frito, aunque también puede prepararse al horno o a la plancha. Además de ser opciones asequibles, ambos pescados son ricos en omega 3 y suelen recomendarse dentro de una dieta equilibrada.

El pescado blanco para el día a día

La segunda categoría está formada por el pescado blanco, pensado para un consumo más frecuente y recetas sencillas. La merluza aparece como una de las opciones más prácticas. Según explica, puede prepararse a la plancha, al horno, rebozada o en salsa verde, convirtiéndose en uno de los pescados más fáciles de incorporar al menú semanal.

Junto a ella, recomienda también la dorada y la lubina, dos pescados muy habituales en las pescaderías españolas y que admiten múltiples preparaciones: a la sal, al horno, a la plancha o acompañadas de salsa.

El salmón y el marisco económico

En el apartado de pescado graso económico, la creadora incluye el salmón, uno de los productos más populares en los últimos años por su sabor y facilidad de preparación. Entre sus opciones favoritas menciona cocinarlo en el horno, en airfryer, a la plancha o acompañado de salsa.

Por último, recuerda que también existe marisco asequible, como los mejillones. Aunque muchas veces se asocian a platos más elaborados, explica que son muy versátiles y económicos, ya que pueden utilizarse en arroces, sopas, pasta o simplemente al vapor.

El mejor consejo

Érica insiste en que el mejor truco para comprar pescado es dejarse aconsejar por los profesionales de la pescadería. Según explica, muchas personas creen que comprar pescado es caro o complicado simplemente porque no conocen las opciones más económicas ni cómo cocinarlas.