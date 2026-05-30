Una experta en lenguaje no verbal hace este análisis de la reacción de Felipe VI mientras al caerse la bandera de España

Este sábado ha tenido lugar el tradicional izado de bandera por el desfile por el día de las Fuerzas Armadas, el cual no ha salido del todo como se esperaba. En primer lugar, debido a las inclemencias meteorológicas se ha tenido que hacer a pie, en lugar de desde el cielo. También se ha desprendido una de las piezas que debía sujetar la bandera y se ha caído al suelo.

El Rey Felipe VI, que estaba ubicado en un palco frente al altar por los caídos, ha reaccionado al momento con cierto sobresalto, en una imagen que no ha pasado desapercibida por muchos usuarios en las redes sociales.

Una de las que ha querido comentar la escena ha sido la experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno, quien se ha fijado en la expresión de Felipe VI y ha querido analizarla. "La mirada de incredulidad y, luego, de decepción de Felipe VI al ver caer la bandera", ha señalado la misma.

Más de 3.700 militares han desfilado

Este sábado, Día de las Fuerzas Armadas, ha tenido lugar el desfile de las Fuerzas Armadas, presidido por los Reyes de España junto a la princesa de Asturias, Leonor. En el acto han desfilado por las calles de la ciudad gallega más de 3.700 militares.

La jornada ha estado marcada por el mal tiempo, el cual ha obligado a cancelar el vuelo de las aeronaves y el salto de la patrulla paracaidista. En la marcha han participado miembros del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil.

En total, habían 3.402 hombres y 344 mujeres militares, quienes han desfilado por la playa de Samil en un recorrido de 1.165 metros, que ha comenzado en la avenida de la Constitución en su confluencia con la rúa Argazada, y ha finalizado en la intersección de esta con la rúa do Rio.