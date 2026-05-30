Esta hamburguesa 'healthy' está conquistando al cocinero Jordi Cruz: una opción para comer "de diez"   

Jordi Cruz ha publicado un vídeo en TikTok para recomendar a sus seguidores una hamburguesa un tanto peculiar. El cocinero catalán y juez de MasterChef cuenta que estuvo en un restaurante donde la preparaban: "Os la tengo que hacer".

Se trata de una "hamburguesa healthy", es decir, saludable. Para prepararlas, Jordi Cruz recomienda freír la carne con unas gotitas de aceite y aplastándolas "como si fueran smash".

Mientras se hace la hamburguesa, cogeremos una lechuga iceberg", señala Jordi Cruz, que las elige porque "tienen una textura crujiente que nos va a venir muy bien para sustituir el pan".

Esta hamburguesa también lleva otros ingredientes como aguacate o tomate. Por supuesto, no pueden faltar los pepinillos y el queso. "Puede ser un queso light, pero yo no creo en los quesos light. Este es un cheddar bueno, blanco. No me gustan los cheddar de colorines, me gusta un buen cheddar blanco", opina Jordi Cruz.

"Comer rico, sano y rápido"

Para elaborarla, el chef catalán recomienda poner hamburguesa "encima para que coja la temperatura el queso". El último paso es taparla con el sustituto del pan, las hojas de lechuga iceberg.

Y para acompañar, "patatas hechas con air fryer". Jordi Cruz recomienda hacerlas según su receta y siguiendo el método healthy, es decir, "sin nada de grasa". "Una forma de comer rico, sano y rápido. Y de diez", remata el cocinero.

Las hamburguesas healthy están de moda. Se trata de versiones de la hamburguesa tradicional diseñadas para ser más nutritivas y equilibradas. No significa que una hamburguesa normal sea intrínsicamente "mala", sino que estas alternativas cuidan mejor los ingredientes, las grasas y las calorías.

Cada vez más gente busca comer mejor sin renunciar a cosas que le gustan, como las hamburguesas, por lo que cada vez es más habitual ver estas versiones en bares y restaurantes, que apuestan por opciones más sanas para sus clientes.