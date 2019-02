Carmena apoya a Guaidó frente a la "dictadura horrorosa" de Maduro: "No es en absoluto un golpe de Estado"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado —durante una entrevista con Susanna Griso, en Antena 3— que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es "una dictadura horrorosa", motivo por el que apoya que se reconozca a Juan Guaidó: "No es en absoluto un golpe de Estado", ha opinado la jueza y alcaldesa de Madrid.

No obstante, Carmena ha aludido a las palabras del papa Francisco y del expresidente uruguayo José Mujica para resaltar que lo más importante es que en una potencial transición no haya derramamiento de sangre: "No creo que se pueda plantear una actitud diplomática completa sin hacer lo posible para que no haya una gota de sangre y no se pueden hacer bloqueos porque son en contra de la sociedad civil, que ya tiene dificultades enormes", ha argumentado la alcaldesa de Madrid, quien ha resaltado la crisis humanitaria "enorme" que vive Venezuela.

Alianza con Errejón

En referencia a su alianza con Íñigo Errejón para las elecciones de mayo, Carmena ha explicado que ella sólo pretendía hablar sobre su programa de la Comunidad: "Luego fue tranquilamente que él empezó a valorar el método, porque no somos un partido", ha reiterado la alcaldesa.

En este contexto, Carmena ha explicado que a Errejón le gustó el método de Más Madrid, y que se quería sumar.

Sobre las críticas recibidas desde Podemos por este movimiento con Errejón, Carmena ha insistido en que ella no forma parte de ningún partido político y que no quiere entrar en el debate: "Lo importante es buscar un buen equipo que sepa gestionar las diferentes áreas, y que si bien las ideas son importantes, lo que realmente importa es la gestión", ha considerado.

En este sentido, Carmena ha recordado el momento en el que le preguntó al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cómo saber si la economía de la ciudad iba bien: "Montoro me explicó que si recaudas más por impuestos quiere decir que mejora el progreso económico. Y me lo dijo Montoro. Lo que hace subir la imposición es la actividad económica", ha afirmado. .

Sondeos electorales

En cuanto a los sondeos, Carmena ha explicado que ella no tiene experiencia, no tiene vida política, si bien cree que Madrid es abierto y no le pega un pacto como el que hay en Andalucía, "con lastres derechas": "Pero la democracia es estupenda", ha argumentado.

"No me pega ver a mi Madrid en el marco del pacto que se ha dado en Andalucía con PP, Cs y Vox, con los tres partidos de la derecha unidos. Mi Madrid no es así", ha apuntado.

El Madrid que ella conoce es "abierto, reconoce los derechos, es creativo, solidario", ha contestado tras ser preguntada por dos encuestas, una de Eldiario.es, que da a Cs como clave, y otra de Telemadrid, que señala que Más Madrid sería la lista más votada pero el gobierno sería para la derecha.

"La impresión que tengo es que Madrid no quiere vivir en el eje de las tres derechas que se ha planteado en Andalucía pero la democracia es estupenda y lo que decida se aceptará con muchísima alegría", ha terminado.

Huelga de taxis

En referencia a la huelga de taxis en la capital, que dura ya 12 días, Carmena ha explicado que tiene preparada una ordenanza en la que se regula el tiempo y la distancia que pueden circular los conductores de VTC: "Es lógico y nuestra competencia es que en Madrid haya el tráfico necesario, de servicio público, lo que supondría una reducción entre semana del 25% y el fin de semana del 50%".

"A los taxistas les parece razonable, pero hasta ahora es la Comunidad de Madrid la que tiene la competencia. Es importante que exista en Madrid una convivencia entre los servicios de transporte", ha matizado la alcaldesa.

Juicio del procés

En cuanto a la petición de Torrent de que el Gobierno exija la retirada de los cargos a los presos soberanistas, Carmena ha argumentado que demuestra que no tiene conocimiento de la independencia del los poderes: "Las personas que estamos en las instituciones debemos respetar las instituciones. En cuanto al juicio, hasta que no se vean las pruebas, no se puede decir nada. Sería injusto e ilegal", ha respondido Carmena.

