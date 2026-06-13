La hora de Zapatero, vértigo en el PSOE 

José Luis Rodríguez Zapatero reaparecerá el próximo miércoles para declarar en la Audiencia Nacional. Es el primer expresidente del Gobierno imputado por corrupción. Y en el PSOE contienen la respiración. Hay en sus filas quienes aún se resisten a ver alguna mácula en su actuación. Moncloa, de hecho, mantiene vigente su respaldo al hombre que fue decisivo para que Pedro Sánchez siga en el poder. Pero la preocupación es palpable, aún más tras conocer el valor de las joyas que atesoraba en su caja fuerte. Más de 1,3 millones de euros, razón por la que el juez ha abierto una pieza separada.

Así, en el PSOE se preparan para un final de curso político de vértigo, marcado por las decisiones judiciales. Aún con León XIV en Tenerife, el Gobierno ya asimilaba que los días de tranquilidad eran historia. "Esto es muy difícil de tapar por muy bien que haya salido la visita del papa", en palabras de dirigente socialista crítico por la "ausencia de explicaciones".

De momento, es la hora de Zapatero, el "faro moral del PSOE", como le definían en Ferraz. La expectación por lo que diga en la Audiencia es total. "Una pena", verbalizaba un dirigente en conversación informal con El HuffPost. "No sé si será ilegal lo que estamos conociendo, pero ético desde luego que no", terciaba otro alto cargo, que también se define muy interesado en escuchar al expresidente. Él quiso hablar en los medios tras su imputación, pero su defensa legal se lo impidió aduciendo que lo primero es que se explique ante la Justicia.

Hay dirigentes socialistas que creen que Zapatero "tiene la obligación" de responder muchas preguntas, como cuál es el origen de las ya famosas joyas o desde cuándo las tiene a su disposición. Extremo que el equipo de Sánchez parece ya conocer porque, el viernes, aseguró en fuentes que son de antes de 2012, y en consecuencia el posible delito fiscal habría prescrito. "Todo caerá como un castillo de naipes", añadieron en Moncloa, poniendo en duda la actuación del magistrado José Luis Calama.

Una "operación" contra Sánchez

Una semana después de la declaración del expresidente, el miércoles 24, será cuando Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones por los casos de corrupción que le rodean. Si bien, de momento, esquiva entrar en el detalle de los mismos mientras su equipo intenta que cale la tesis de que existe una operación de derribo contra el Gobierno, en la que participarían jueces, fiscales y policías. Empezó Óscar Puente y, en los últimos días, ha liderado esta estrategia Óscar López. "Hay jueces que prevarican", afirmó rotundo. Cuando los periodistas le preguntaron el viernes por los nombres concretos de esos magistrados, se reafirmó en sus palabras y añadió: "Digo lo que me da la gana".

En síntesis, Moncloa espera una "traca final" antes de las vacaciones de verano, con nuevas revelaciones del caso Leire Díez, la primera sentencia que afectará a José Luis Ábalos o las nuevos pasos judiciales sobre la contabilidad del PSOE. "Hay que aguantar", se dicen internamente. Y, desde luego, el presidente no da síntomas de que vaya a tirar la toalla. El miércoles, en la sesión de control al Gobierno, volvió a situar las elecciones generales en 2027. "¿Qué beneficio tendría convocarlas ahora?", se preguntan en el círculo del presidente. Para reforzar la tesis de que la legislatura va a continuar, el área económica del Ejecutivo ya está trabajando para presentar los Presupuestos del próximo año.

Sin noticias de la moción

La respuesta del Partido Popular no deja lugar a la interpretación: "Son la mafia". En el equipo de Alberto Núñez Feijóo afrontan la próxima semana "con vocación de disfrutar" ante "un Gobierno en llamas". Pero no dan signos de moverse, planteando una moción de censura. "Preguntad a los socios, que asoman cabizbajos por los pasillos del Congreso. Si quieren que haya elecciones, saben lo que tienen que hacer", inciden las fuentes consultadas por El HuffPost. A priori, Feijóo no tiene intención de iniciar una ronda de contactos con las fuerzas políticas para conocer de primera mano sus intenciones.

"Hay que manejar bien los tiempos, evitar la ansiedad y no precipitarnos. El foco está en ellos y no podemos desviarlo", ha insistido Feijóo a puerta cerrada, a fin de evitar nuevos enredos sobre la moción, como el que él mismo protagonizó hace unos días en Barcelona. Si bien, la tesis de que "hay que hacer algo" sigue llegando prácticamente a diario a la sede nacional, en boca de dirigentes y afiliados. "Tranquilidad, caerán antes o después", enfatizan en el PP.