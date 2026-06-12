"Quien viene a Lloret en pareja no ha entendido nada": una antropóloga francesa explica por qué no dejaría ir allí a una hija

La antropóloga francesa Alix Boirot ha pasado varios veranos en Lloret de Mar (Girona) con el objetivo de investigar qué es lo que se vive cada periodo estival en uno de los epicentros del turismo de borrachera en España.

La experta ha concedido una entrevista al medio de comunicación alemán WELT en la que ha desgranado cuál es el pensamiento de quienes acuden cada verano a la mencionada localidad con la única finalidad de salir de fiesta.

"Pasé cuatro meses allí solo durante el primer año. Intenté hablar con la mayor cantidad de gente posible: políticos, residentes, turistas y trabajadores temporales", ha explicado. Y la conclusión que ha extraído la antropóloga es que los jóvenes "estaban literalmente atrapados en esa ilusión de un paraíso de fiesta, con una sensación de normalidad que también estaba ligada al lugar en sí".

"Durante esas conversaciones, me dijeron, en general, que habían venido para emborracharse durante una semana seguida. Pero poco a poco, al escuchar con más atención, algo más se hizo evidente: 'Estamos aquí porque estamos solteros', 'Quien viene a Lloret en pareja no ha entendido nada', 'Íbamos a venir con una amiga, pero encontró a otro chico'", ha añadido Boirot.

"Muchas mujeres tienen problemas para asimilar sus experiencias"

En cuanto a las jóvenes que acuden a Lloret de Mar, la experta ha expresado que "las experiencias de las mujeres allí son bastante complicadas. Algunas no tienen ni idea de lo que les espera allí. Otras, en cambio, vienen a hacer exactamente lo mismo que los chicos: a ir de fiesta, a ligar y a conocer a gente. Sin embargo, muchas de ellas acaban desilusionadas y luego tienen problemas para asimilar sus experiencias".

Al ser preguntada acerca de esos problemas, Alix Boirot ha detallado que "la presión es realmente enorme y nunca puedes estar sola sin que aparezca alguien que te aborde. Aunque no sea violento, se trata de intentos de acercamiento constantes e intrusivos. Yo misma lo viví durante mi primer año allí".