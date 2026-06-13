Adiós al toldo verde de toda la vida: por qué tu casa se calienta más con él y cuál es la alternativa que ahorra en aire acondicionado

Pese a que los toldos verdes están extendidos por todos los lugares, no son la mejor opción para evitar el calor en casa. No lo decimos nosotros, múltiples estudios científicos lo han demostrado.

El motivo es que los toldos de colores oscuros absorben el calor. Eso sí, los toldos de color negro son aún peores. No obstante, aquí hablamos de eficacia, pero siempre será mejor tener toldo que no tenerlo.

El arquitecto técnico y profesor Jordi Martí ha publicado un vídeo en su cuenta en la red social TikTok (@jordimartix) en el que ha explicado por qué hay toldos que son mejores que otros a la hora de bajar la temperatura de la vivienda.

El experto ha expresado que los toldos oscuros "se calientan y es como tener un radiador delante de nuestra ventana. Es mucho mejor que no tener nada. Pero no es ideal porque tenemos una zona especialmente caliente bajo el toldo y el calor va entrando".

El creador de contenido, que acumula más de 200.000 seguidores en su cuenta de TikTok, se ha apoyado en las investigaciones del reconocido arquitecto y especialista en arquitectura modernista Hubertus Pöppinghaus para indicar cuál es la mejor alternativa al toldo verde de toda la vida.

"Hay que utilizar un material reflectante por la parte superior y absorbente por la parte inferior"

"Hubertus Pöppinghaus hizo su tesis doctoral sobre toldos refrescantes. Con una cámara termográfica analizó muchos materiales para llegar a la conclusión de que los toldos funcionarían mucho mejor si fueran reflectantes por la parte superior. Si utilizamos telas finas y blancas, el problema es que la radiación directa se bloquea menos que en un toldo oscuro. Por lo tanto, tampoco es ideal", ha señalado Jordi Martí en el vídeo.

La solución a ese problema, según el arquitecto técnico, "sería utilizar un material reflectante por la parte superior y absorbente por la parte inferior. Es decir, un toldo de doble capa. De esta manera, nuestra casa se calienta menos y ahorramos en aire acondicionado".