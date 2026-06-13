Pide 100 hamburguesas a 10 minutos de cerrar y se lía una buena: "Cero empatía"

Se ha liado (y mucho) en redes sociales tras el vídeo de unos jóvenes que, después de salir de trabajar, fueron a un restaurante de McDonald's y, a modo de broma, pidieron 100 hamburguesas de un euro a apenas diez minutos de que cerrara el local.

Al solicitar las 100 hamburguesas de queso y 100 patatas, la cara de la empleada del mostrador era un poema. Se le escapó una sonrisa y el compañero que estaba detrás no dijo nada, pero su expresión lo decía todo: "No teníamos follón y habéis venido. Así estamos entretenidos".

Una de las cocineras se acercó entonces al mostrador, visiblemente anonadada: "¿Esto es de verdad?". Y sin decir nada más, se marchó a preparar las 100 hamburguesas. Se las llevaron en una caja y el lío llegó al publicar el vídeo en TikTok, donde a muy poca gente le ha hecho gracia: "Cuando empecéis a trabajar, entenderéis que este tipo de bromas no dan risa".

La viralidad ha sido tal que el vídeo ha llegado a manos del hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como SoyCamarero, por su lucha por los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores del sector. Su valoración ha sido clara: "A mí me parece de muy poca empatía, de muy poca humanidad y muy poca educación, sinceramente".

"Y más viendo cuando han entrado que la mayoría tienen el mandil, cosa que me hace pensar que también trabajan en hostelería y si es así me parecería incluso peor que no tengan esa empatía de que cuando a unos compañeros del sector les quedan diez minutos o menos para currar hagan un pedido tan grande", ha añadido.

Defiende, además, que incluso es posible que "no van a cobrar esas horas extras de más o ese rato extra de más que van a estar ahí solo para que tú ganes un poquito de likes y te hagas el guay, porque nada más entrar ya estáis de risitas, la gracia no sé dónde la veis".

Para el usuario Sergio, sin embargo, la responsabilidad es del encargado: "Yo soy encargado y tengo que calcular si dará tiempo o no, yo les hubiese aceptado únicamente prepararle 25 hamburguesas máximo o 40 y sin que se acepten más pedidos. Es cierto que han ido a 10 minutos de cerrar para hacer la tontería del vídeo, pero para eso es la previsión y los encargados estamos para eso, para aplicar el conjunto de normas que garantizan una buena atención sin vulnerar el derecho de los trabajadores".