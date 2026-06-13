Pide 100 hamburguesas a 10 minutos de cerrar y se lía una buena: "Cero empatía"
En redes sociales, se ha liado (y mucho).
Se ha liado (y mucho) en redes sociales tras el vídeo de unos jóvenes que, después de salir de trabajar, fueron a un restaurante de McDonald's y, a modo de broma, pidieron 100 hamburguesas de un euro a apenas diez minutos de que cerrara el local.
Al solicitar las 100 hamburguesas de queso y 100 patatas, la cara de la empleada del mostrador era un poema. Se le escapó una sonrisa y el compañero que estaba detrás no dijo nada, pero su expresión lo decía todo: "No teníamos follón y habéis venido. Así estamos entretenidos".
Una de las cocineras se acercó entonces al mostrador, visiblemente anonadada: "¿Esto es de verdad?". Y sin decir nada más, se marchó a preparar las 100 hamburguesas. Se las llevaron en una caja y el lío llegó al publicar el vídeo en TikTok, donde a muy poca gente le ha hecho gracia: "Cuando empecéis a trabajar, entenderéis que este tipo de bromas no dan risa".
La viralidad ha sido tal que el vídeo ha llegado a manos del hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como SoyCamarero, por su lucha por los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores del sector. Su valoración ha sido clara: "A mí me parece de muy poca empatía, de muy poca humanidad y muy poca educación, sinceramente".
"Y más viendo cuando han entrado que la mayoría tienen el mandil, cosa que me hace pensar que también trabajan en hostelería y si es así me parecería incluso peor que no tengan esa empatía de que cuando a unos compañeros del sector les quedan diez minutos o menos para currar hagan un pedido tan grande", ha añadido.
Defiende, además, que incluso es posible que "no van a cobrar esas horas extras de más o ese rato extra de más que van a estar ahí solo para que tú ganes un poquito de likes y te hagas el guay, porque nada más entrar ya estáis de risitas, la gracia no sé dónde la veis".
Para el usuario Sergio, sin embargo, la responsabilidad es del encargado: "Yo soy encargado y tengo que calcular si dará tiempo o no, yo les hubiese aceptado únicamente prepararle 25 hamburguesas máximo o 40 y sin que se acepten más pedidos. Es cierto que han ido a 10 minutos de cerrar para hacer la tontería del vídeo, pero para eso es la previsión y los encargados estamos para eso, para aplicar el conjunto de normas que garantizan una buena atención sin vulnerar el derecho de los trabajadores".