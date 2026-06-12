Una madre británica deja todo atrás y viaja por Europa educando a cinco hijos en una caravana y ahora pone rumbo a España: "La naturaleza es su parque de juegos"

Una mujer, desayunando en su caravana, en una imagen de recurso en la parte española de los Pirineos

¿Quién no se ha dicho a sí mismo aquello de 'ojalá dejarlo todo atrás y comenzar una nueva vida en otro lugar? Con o sin caravana, que eso va por gustos. Pues una madre británica de cinco hijos llama Amy sí lo hizo, caravana incluida. Y con destino España.

El coronavirus lo cambió todo. Tras el shock de la pandemia, Amy decidió sacar a sus hijos de la escuela para comenzar un modelo de educación en casa. No duda en calificar esta decisión como "lo mejor" que pudo hacer como alternativa a un sistema británico "demasiado rígido".

Sus cinco hijos —Reggie, de 15 años, Belle, de 8, Shane, de 6, Jesse, de 4 y Nelly, de 1— afrontan desde entonces una "educación autodirigida", que consiste en que ellos "son libres de decirme qué les interesa, y estudiamos eso. Luego, eso suele llevar a otra cosa, y luego a otra; es un flujo de vida maravilloso", confiesa en un reportaje del que se ha hecho eco la prensa internacional.

La vía alternativa no se iba a quedar ahí. A sus 40 años ahora, Amy detalla cómo fue la aventura de comenzar un nuevo camino, motorizados y hacia España. "Trabajé en un empleo de nueve a cinco durante 20 años . Aunque era autónoma y tenía flexibilidad, aun así tenía que enviar a mis hijos a actividades extracurriculares. Mirando hacia atrás, siento que no tuve el tiempo para criar a mis hijos como me hubiera gustado", rememora.

Ahora, el nuevo sueño de Amy y su marido, Shane, es comprar unas tierras donde trabajar sus cultivos para autoconsumo e incluso criar animales. Lo intentaron en su Reino Unido natal, "pero no hay suficiente sol en el Reino Unido para eso".

El plan pasó a ser España y Portugal tras una breve experiencia por Francia. "No estamos atados a 28 días de vacaciones al año, y los niños no tienen colegio, así que no tenemos que ajustarnos a las vacaciones escolares, que son increíblemente exigentes y caras". "También podemos reducir significativamente el coste de la educación en casa. Me encanta esta libertad", aduce sobre su nuevo modelo de vida tras lustros como peluquera..

"Para mí, la naturaleza es su patio de recreo. No quiero que estén encerrados jugando, no quiero que usen la tecnología, quiero que exploren el mundo", concluye Amy.