La voz de alarma de un experto con 12 años combatiendo a la avispa velutina en Galicia: "Va a ser una temporada muy compleja"

Las intensas lluvias del invierno han provocado una floración asombrosa y explosiva, creando un entorno ideal para la reproducción de las avispas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en numerosas zonas de Galicia, donde la situación ha adelantado su ciclo, y desde principios de mayo, los equipos de Servicios Privados Antiavispas (Serpa) están retirando una media de siete u ocho nidos diarios, una cifra inusual para estas fechas en las que no deberían estar activos. Así lo ha explicado José María Vázquez, gerente de la empresa SERPA y con 12 años de experiencia en el sector, según ha contado en la cadena Cope, así como en el canal de Facebook de esta empresa.

Y es que la lucha contra la avispa velutina afronta ahora mismo su momento más crítico. Vázquez ha asegurado que "es el peor año que he visto de velutina". Los datos de 2026 son alarmantes, con un registro que triplica las capturas de reinas en comparación con cualquier año anterior desde la llegada de la especie invasora a Galicia. La avispa asiática o avispa de patas amarillas (Vespa velutina) es una especie de avispa de la familia de los véspidos originaria del sudeste asiático.

Este especialista explica, además, lo importante que es actuar de inmediato y asegura que la clave está en la prevención, es decir, en "trampear lo máximo que se pueda" durante la primavera, que es el periodo en el que se capturan las reinas fundadoras de las nuevas colonias. Vázquez desaconseja hacerlo en verano, ya que en esa estación "solo vas a coger obreras", aunque esto no frena la expansión de la plaga. Pero un trampeo bien ejecutado puede lograr una reducción de hasta un 80% menos de nidos en una zona determinada, garantizando la seguridad ciudadana, destaca Vázquez.

Vázquez resalta, además, la importancia de "que la gente se tome esta amenaza en serio, que el hecho de no haberlas visto no significa que no las haya", advierte. Vázquez asegura que, aunque no sean visibles, las avispas "están ahí, están latentes" y este año su presencia será mucho mayor y será un año muy complejo para combatir la presencia de estos animales.

De hecho, la empresa Serpa mantiene convenios con varios ayuntamientos de la comarca gallega de A Mariña y está volcando todos sus esfuerzos en la concienciación. Durante las últimas semanas, han repartido 300 trampas de forma gratuita en el mercado de Foz, en dos martes consecutivos, enseñando a los vecinos a fabricarlas en casa. Además, exponen nidos vivos y explican los ciclos del insecto para que la gente comprenda la magnitud de este problema.