La curiosa relación que une a Kiko Rivera y Marc Márquez

Puede sonar raro, pero no deja de ser cierto: Kiko Rivera guarda una relación de parentesco con el campeón mundial de MotoGP Marc Márquez. Quizás, en cuanto el DJ salga de GH DÚO (Telecinco), ambos se encuentren cenando en la misma mesa, aunque él todavía no lo sepa ya que está aislado en el reality, en el que participa con su pareja Irene Rosales. No sería extraño después de que Hola! confirmase la relación del piloto y Lucía Rivera —hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, después de que éste la adoptara—. Así, Márquez se ha unido a la familia de los Rivera (y un poco de los Pantoja, inevitablemente).

Imágenes exclusivas en ¡HOLA!: Lucía Rivera y Marc Márquez, descubrimos una nueva y sorprendente pareja. Este miércoles todas las fotos en las páginas de la revista ¡HOLA! https://t.co/r9TzpgceQQ pic.twitter.com/p9kVejpGHH — Revista ¡HOLA! (@hola) 12 de febrero de 2019

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

No es el único parentesco impactante de Kiko Rivera. El hijo de Paquirri tiene relación familiar con el siete veces campeón del mundo, con la aristócrata más importante de España o con una de las presentadoras más recurrentes de la televisión, además de con la tonadillera por excelencia del país, claro.

Que no te estalle la cabeza pensando en cómo, cuándo y por qué. Te lo explicamos de la manera más sencilla para que no sufras un cortocircuito, con un esquema y algunos puntos claves:

Pincha aquí para ampliar la imagen.

Marc Márquez y Lucía Rivera son novios.

Marc Márquez: el lado más personal del campeón 🏆 que ha conquistado a Lucía Rivera https://t.co/ZRoAVXzQ6g pic.twitter.com/kvsPETlFNa — Revista ¡HOLA! (@hola) 13 de febrero de 2019