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El anuncio de Haakon de Noruega sobre la decisión de su hija Ingrid Alexandra vuelve a generar alarma sobre Mette-Marit de Noruega
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El anuncio de Haakon de Noruega sobre la decisión de su hija Ingrid Alexandra vuelve a generar alarma sobre Mette-Marit de Noruega

La princesa heredera está tan mal debido a la fibrosis pulmonar que padece que su familia tiene que tomar ciertas decisiones.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Haakon y Mette-Marit de Noruega y su hija Ingrid Alexandra de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2025
Haakon y Mette-Marit de Noruega y su hija Ingrid Alexandra de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2025Per Ole Hagen

La familia real noruega puede sentirse aliviada ante la mejoría de la reina Sonia, que se ha recuperado de la fibrilación cardíaca que le llevó a ser hospitalizada y a tener que tomarse una baja. La esposa de Harald V está bien y ha retomado su agenda. Tiene casi 90 años, como el rey, pero su actividad es intensa salvo cuando tienes percances en su salud como este.

Sin embargo, esa alegría contrasta con la enorme tristeza que supone la enfermedad de la princesa Mette-Marit, que sufre una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018 que ha empeorado desde 2025. El príncipe Haakon ha calificado el estado de salud de su mujer como preocupante y ha confirmado el empeoramiento. Por su parte, el rey Harald comentó que su nuera está gravemente enferma.

Mette-Marit de Noruega con un respirador en el Día Nacional de Noruega 2026
  Mette-Marit de Noruega con un respirador en el Día Nacional de Noruega 2026Per Ole Hagen/Getty Images

La única oportunidad para la princesa heredera es que pueda recibir un trasplante de pulmón, algo que ya está sobre la mesa, pero que en última instancia es una decisión médica. Además, se entiende que no podría recibir trato de favor en una lista de espera en la que su edad y posibilidad de recuperación sí pueden favorecerla.

Días más tarde, el príncipe heredero realizó un viaje oficial a Japón. Ya la cosa pintaba mal porque decidió acortar su estancia en el país del sol naciente, y efectivamente, las nuevas declaraciones no hacen presagiar nada bueno. Haakon de Noruega se reunió con la prensa al principio de su estancia y ha recalcado lo enferma que está su esposa.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, ella con respirador, se sonríen en el Día Nacional de Noruega 2026
  Haakon y Mette-Marit de Noruega, ella con respirador, se sonríen en el Día Nacional de Noruega 2026GTRES

"Me voy a casa porque la princesa heredera está enferma, así que acorto la visita. Pido disculpas a todos los que iban a estar presentes en el último día, pero es importante volver a casa y estar con Mette. Ahora no se encuentra bien, así que quería hacerlo", declaró el príncipe heredero.

Ingrid Alexandra volverá a casa para estar con su madre

Además, ha anunciado que su hija Ingrid Alexandra va a volver a casa, a Noruega, procedente de Sydney, donde cursa primero de Relaciones Internacionales y Economía Política. "Creo que está muy lejos. Planea volver pronto a casa, y tiene que ver con la situación familiar. Quiere estar con su madre", manifestó.

Ingrid Alexandra de Noruega y su madre, Mette-Marit de Noruega, en su visita al Drammen Hospital
  Ingrid Alexandra de Noruega y su madre, Mette-Marit de Noruega, en su visita al Drammen HospitalGTRES

"Tiene previsto terminar sus estudios en Australia, pero tendremos que ver cuánto tiempo se queda en su país", añadió el príncipe heredero sobre su primogénita, que estudia al otro lado del mundo y que vuelve a Noruega siempre que puede.

Con estas palabras, Haakon ha generado más preocupación sobre el estado de salud de Mette-Marit de Noruega, que a su enfermedad une su angustia por la cercanía del veredicto de su hijo mayor. Marius sabrá el 15 de junio si sale libre o si se le condena por algunos o por los 40 delitos por los que fue juzgado.

Guillermo Álvarez Corrales
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Redactor de LIFE en El HuffPost España. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó Bekia, medio lifestyle en el que coordiné, escribí y entrevisté hasta que di el salto a El HuffPost.

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