Trump atiende el ultimátum de Irán y anuncia la interrupción de la ofensiva israelí sobre Beirut tras convencer a Netanyahu

Acción-reacción. Donald Trump ha dado respuesta del modo más directo posible al 'ultimátum negociador' de Irán. El presidente de EEUU ha anunciado el freno de los ataques de Israel sobre Líbano tras una conversación "muy productiva" con Benjamin Netanyahu, impidiendo así la ofensiva contra la capital, Beirut.

En su mensaje de este lunes pasado el mediodía (hora de Washington D.C.) Trump ha anunciado igualmente un compromiso de Hezbolá de no atacar a objetivos israelíes.

"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha explicado Trump.

Del mismo modo, y en otra conversación telefónica, ha arrancado el compromiso del grupo terrorista Hezbolá. "Han accedido a dejar de disparar [...] Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", ha explicado.

En los últimos días, Israel había redoblado esfuerzos en su ofensiva contra la milicia chií Hezbolá y también contra Líbano, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países. Tras atacar numerosas posiciones en el sur, las tropas de Netanyahu anunciaron una operación a gran escala sobre la capital, Beirut, llegando a emitir órdenes de evacuación masiva de una población que ha vuelto a protagonizar escenas de éxodo de urgencia.

El aviso se dirigía en concreto contra la zona de Dahiyé, los barrios del sur de Beirut, considerada bastión de Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos

Ante la ofensiva israelí, Irán —aliada y apoyo fundamental de Hezbolá— contraatacó por la vía diplomática, anunciando la suspensión de las negociaciones con EEUU hasta que Israel no detuviera su campaña en territorio libanés.

Tras dar acuse de recibo por los medios, Trump trataba de normalizar el 'aviso' de Teherán, alegando que no cambiaba nada y que la supuesta falta de comunicación "no significa que vayamos a ir allí y empezar a lanzar bombas por todas partes".

Las conversaciones entre Washington y Teherán llevan semanas en un tira y afloja con respecto a un supuesto acuerdo de paz que, de forma recurrente, las partes anuncian más cerca o más lejos, pero que sigue sin concretarse desde la tregua temporal anunciada por el propio Trump a comienzos de abril y posteriormente prolongada por él mismo "mientras duren las negociaciones". El pacto ha permanecido en pie incluso pese a los ataques de ambos bandos en las últimas fechas.