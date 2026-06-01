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Los endocrinólogos coinciden: la obsesión con el cortisol en redes sociales es un malentendido sobre una hormona que necesitamos para vivir
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Los endocrinólogos coinciden: la obsesión con el cortisol en redes sociales es un malentendido sobre una hormona que necesitamos para vivir

No es una sustancia perjudicial. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Cortisol alto y una persona preocupada
Cortisol alto y una persona preocupadaGetty Images

Si se hace caso a una buena parte de los contenidos que se hacen virales en las redes sociales, el cortisol parece ser el responsable de casi todos los problemas cotidianos como despertarse a mitad de la noche, el aumento de peso, hinchazón facial o la falta de energía. Sin embargo, los endocrinólogos advierten de que esta visión está muy alejada de la realidad científica. 

El cortisol es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales que desempeña funciones fundamentales para la supervivencia. Regula el metabolismo, ayuda a controlar la presión arterial, participa en el funcionamiento del sistema inmunitario y permite que el organismo responda adecuadamente al estrés.

"La obsesión en Instagram se debe simplemente a una incomprensión fundamental del cortisol, una hormona vital sin la cual no podemos vivir", explica el endocrinólogo Scott Isaacs, expresidente de la Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica.

Una hormona que debe subir y bajar de forma natural

Los expertos recuerdan que el cortisol no es una sustancia perjudicial. De hecho, sigue un patrón diario perfectamente normal. Se trata de alcanza niveles más altos por la mañana para ayudarnos a despertar y disminuye progresivamente a lo largo del día.

Además, es habitual que aumente temporalmente cuando hacemos ejercicio, comemos, nos enfrentamos a una situación de estrés o realizamos un esfuerzo físico importante. Estos picos no son peligrosos; al contrario, forman parte del funcionamiento normal del organismo.

La endocrinóloga Rekha Kumar explica que, desde una perspectiva evolutiva, el cortisol ha sido esencial para la supervivencia humana. "Lo utilizábamos para despertarnos por la mañana, salir a cazar o huir de un peligro cuando era necesario. Para eso se necesita cortisol", señala.

Las enfermedades relacionadas con el cortisol

Aunque existen trastornos médicos asociados a alteraciones reales del cortisol, los especialistas subrayan que son relativamente raros y requieren diagnóstico clínico. Entre ellos se encuentran el síndrome de Cushing, caracterizado por niveles excesivamente altos de cortisol durante largos periodos, o la enfermedad de Addison, en la que el organismo produce cantidades insuficientes de esta hormona. 

La endocrinóloga Caroline Messer asegura que muchos pacientes llegan preocupados por supuestos problemas de cortisol tras consumir contenido en internet, pero los análisis suelen mostrar niveles normales. "Cuando alguien dice que está convencido de que tiene el cortisol alto por estrés, normalmente las pruebas salen dentro de la normalidad", afirma.

Además, gran parte de la popularidad del cortisol en redes sociales está vinculada a la venta de suplementos, productos y tratamientos que prometen reducirlo sin evidencia científica sólida. "No hay pruebas de que sean útiles", advierte Isaacs. 

Siempre hay que preguntar a profesionales

Los endocrinólogos coinciden en que la mayoría de las personas no necesita obsesionarse con el cortisol. Si existe preocupación por síntomas persistentes, la recomendación es consultar con un profesional sanitario y no basar el diagnóstico en vídeos virales o publicaciones de redes sociales.

Más allá de los suplementos, los médicos recuerdan que reducir el estrés mediante hábitos saludables, descanso adecuado, ejercicio físico y técnicas sencillas como la respiración consciente sigue siendo la estrategia más eficaz para cuidar la salud física y mental.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
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Redactora en El HuffPost España, donde aborda actualidad y estilo de vida. Graduada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera como becaria en este mismo medio, que ha sido su verdadera escuela. Madrileña con raíces manchegas, escribe sobre una amplia variedad de temas como: sociedad, cultura, viajes, salud y consumo. Siempre con el objetivo de informar, orientar y despertar la curiosidad del lector.

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