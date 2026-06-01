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El exministro Josep Borrell desmonta, uno por uno, todos los argumentos de los que piden un adelanto electoral
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El exministro Josep Borrell desmonta, uno por uno, todos los argumentos de los que piden un adelanto electoral 

"Contra viento y marea, el Gobierno seguirá".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 7: Spanish President of the government Pedro Sanchez Perez-Castejon (L) is talking with the EU Commissioner for Foreign Affairs and Security Policy - Vice President Josep Borrell (R) prior the start of an informal EU leaders summit in Prague Castel on October 7, 2022 in Prague, Czech Republic. EU leaders meets for a one day informal meeting in the Prague Castle (Praský hrad). (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al exministro Josep Borrell.Thierry Monasse

El político y exministro socialista Josep Borrell, que también fue alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha estado este lunes en Espejo Público, donde ha abordado la actualidad política de España junto a Susanna Griso. 

Pese a ser consciente de la gravedad de los distintos escándalos que cercan al PSOE, Borrell descarta un giro en los acontecimientos. Con las condiciones que se dan actualmente, no cree que se vaya a producir un adelanto electoral en los próximos meses.

El exministro ha explicado que hay varias maneras de que se celebren elecciones generales. No obstante, la alternativa de la moción de censura está tomando fuerza en las últimas semanas. Algo que Borrell rechaza, pues "no existe hoy por hoy" una mayoría en el Congreso. 

Para Borrell, sería "poco razonable" que el PSOE apostara por un adelanto electoral. Tampoco sería la mejor opción para Pedro Sánchez, que no atraviesa su mejor momento. Por tanto, para el socialista catalán, el presidente del Gobierno seguirá hasta 2027 "contra viento y marea, contra todas las dificultades".

"No añadamos más ruido al que ya hay"

En Espejo Público Borrell ha defendido la labor del Ejecutivo, señalando que el de Pedro Sánchez es "el Gobierno más social de la historia de España". Asimismo, ha destacado la relevancia de España a nivel internacional, destacando el buen hacer del Ejecutivo.

"Ha elevado a Pedro Sánchez a la altura de un dirigente a escala mundial", ha asegurado el exministro. Al hilo de esto, ha mandado un mensaje a la oposición y a las voces dentro del PSOE que quieren que se convoque un Congreso Federal extraordinario para relevar al presidente del Gobierno.

"Como decía Santa Teresa: 'En tiempos de dificultad no haga usted mudanza'. No añadamos más ruido al que ya hay", ha sentenciado Borrell, dejando así muy clara su postura frente a los críticos del PSOE con Pedro Sánchez. 

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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