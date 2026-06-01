Charlene de Mónaco, por primera vez en España: su encuentro con la reina Letizia y la complicidad entre Felipe VI y Alberto de Mónaco

Los reyes Felipe y Letizia y Alberto y Charlene de Mónaco, muy cómplices en el Jardín Botánico de Madrid

Felipe VI y Alberto de Mónaco no son los royals más cercanos, pero sí se llevan bien. Dejando de lado aquella pregunta del príncipe monegasco sobre la cuestión de la seguridad para el fallido proyecto olímpico de Madrid 2012 que tan mal sentó en España, ambos jefes de Estado han mostrado siempre que se han encontrado en público una relación fluida.

Así se comprobó en junio de 2019 y en octubre de 2022, en las visitas de Alberto II a La Zarzuela con el rey de España como anfitrión. Y ha vuelto a pasar este 1 de junio de 2026 con motivo de la visita oficial del príncipe de Mónaco a España, un desplazamiento que dura dos días y que introduce una novedad: le acompaña la princesa Charlene, que ha pisado España por primera vez en su vida de manera oficial.

Alberto de Mónaco y Felipe VI, muy cómplices en La Zarzuela en la visita oficial del príncipe de Mónaco a España Gtres

La acción empezó en la mañana del 1 de junio. Alberto II salió del hotel en el que se aloja y puso rumbo a La Zarzuela, donde le esperaba Felipe VI. Ambos se dieron un caluroso abrazo y posaron para las fotografías, tanto en la entrada del palacio como en el salón de audiencias.

Los dos royals, que compartieron como madrina a la reina Victoria Eugenia, bisabuela de uno e íntima amiga de la madre del otro, se mostraron muy cómplices y sonrientes. Hubo posteriormente un almuerzo privado entre ambos para compartir cuestiones como las relaciones bilaterales, la cultura, el deporte, la ciencia y la sostenibilidad.

La reina Letizia hablando con Alberto de Mónaco y Felipe VI junto a Charlene de Mónaco en el Jardín Botánico de Madrid GTRES

Este viaje, realizado por el 150º aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, incluyó un momento largamente esperado: un acto de los reyes Felipe y Letizia junto a los príncipes Alberto y Charlene.

Un encuentro en el Botánico

Sucedió esa misma tarde, cuando los cuatro visitaron en el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico las exposiciones '8º Foro de los Artistas de Mónaco' y 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida'.

La reina Letizia, Alberto de Mónaco, Felipe VI y Charlene de Mónaco en el Jardín Botánico de Madrid GTRES

La primera de ellas reúne a unos 60 artistas monegascos que exponen por primera vez fuera del principado, mientras que la segunda es una selección de documentos, archivos e imágenes que recorren las principales etapas de las relaciones bilaterales entre ambos países.

A su llegada se pudo ver nuevamente la complicidad entre Felipe VI y Alberto de Mónaco, que caminaron uno junto al otro. Por su parte, sus esposas se situaron a los lados, con Letizia junto al príncipe, y Charlene al lado del rey.

La reina Letizia y Charlene de Mónaco en el Jardín Botánico de Madrid Gtres

La reina Letizia y Charlene de Mónaco hablando en la primera visita oficial a España de la princesa de Mónaco Gtres

La reina se vistió con un traje blanco de lino firmado por Mantú que ya había llevado en verano de 2025, en la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, el primer acto en el que se suele dejar ver durante su estancia estival en la isla. Como complementos apostó por unos pendientes y brazalete a juego bañados en oro de Suma Cruz.

Por su parte, la princesa Charlene eligió un vestido de encaje azul de Óscar de la Renta con zapatos del mismo tono que completó con unos pendientes de perlas y un anillo.

La reina Letizia con un vestido blanco de lino y Charlene de Mónaco con un vestido azul de encaje en el Jardín Botánico de Madrid Gtres

Las dos mujeres, que solo han coincidido públicamente en actos como la misa de inicio de pontificado del papa Francisco en 2013, en la coronación de Carlos III en 2023, o en la liturgia con la que dio comienzo el pontificado de León XIV, se han visto las caras por primera vez en España de manera oficial. Además, se les vio hablando juntas durante este acto compartido. ¿De qué hablaron? Ojalá saberlo... pero nos quedaremos con las ganas.