El palo de Jaime Altozano al jurado de 'La mejor canción jamás cantada' que molestó a Noemí Galera

TVE estrenó este viernes La mejor canción jamás cantada (La 1), un concurso en el que varios artistas versionarán cada semana los temas más representativos de una década, género o estilo musical. Para contextualizar la temática de cada gala, el programa ha fichado al youtuber y divulgador musical Jaime Altozano para que explique el origen de la música de cada periodo.

Al terminar la primera gala, el youtuber salió al escenario, invitado por el presentador, Roberto Leal, y no se cortó en criticar las canciones seleccionadas por el jurado —Noemí Galera, Tony Aguilar y Ágatha Ruiz de la Prada— para representar la década de los 80.

"¿Qué le tienes que decir al jurado? Os va a poner en un aprieto porque no sé si estás muy de acuerdo con lo que han elegido...", advirtió Leal y Altozano se mostró contundente: "Tengo un pequeño desacuerdo. En los 80 surgieron los primeros sintetizadores, que eran polifónicos y baratos, y todos los grupos empezaron a explorar el sintetizador. Y no hemos elegido ninguna canción que sea pop sintetizado, que es una cosa supertradicional de los 80".

"¿Pero entonces qué quitas, a Radio Futura?", protestó Noemí Galera. Altozano dudó en decir qué canción habría quitado pero al final confesó que él no habría elegido Bailando, de Alaska y los Pegamoides.

Galera le lanzó una mirada amenazante y él se explicó: "Es una canción que me encanta, pero es música disco, la guitarra es funk y esto es finales de los 70. Es setentero no ochentero". Su opinión provocó abucheos entre el público y Galera metió la puntilla: "Ya viene aquí el listo".

Aguilar y Ruiz de la Parada aseguraron que Alaska era "un icono total de los 80" y él replicó: "Alaska sí, pero Bailando no".

En redes, hubo quien le llevó la contraria al youtuber asegurando que la canción se había publicado en 1987 y él insistió en que aun así, no era representativa de la década de los 80.

Claro. No decía que no fuera de los 80, sino que no la elegiría como representativa del sonido de los 80.

Igual que si haces música disco en los 90, 2000 o 2010! 😅

(Y el hueco lo aprovechas para añadir una canción synth-pop, estilo icono de los 80)#LaMejorCancion80 https://t.co/ACnWSAPCt3