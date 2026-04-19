Germán, español que vivió 3 años en Japón: "En Osaka cenaba por 3 euros en un restaurante. En España, por menos de 15 no bajas aunque sea para comerte una hamburguesa”

Vivir en el extranjero representa una oportunidad brutal de crecimiento personal y enriquecimiento cultural. En un mundo cada vez más globalizado, cada vez es más común encontrar expatriados por todas partes del planeta y los españoles no somos la excepción.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cerca de tres millones de españoles residiendo fuera de nuestras fronteras, con Argentina, Francia y Estados Unidos liderando el podio de los destinos favoritos. Sin

Sin embargo, hay quienes deciden salirse del guion para explorar culturas radicalmente opuestas a la nuestra. En Japón, por ejemplo, residen según los últimos datos alrededor de 4.200 compatriotas, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Asuntos de Exteriores.

Entre ellos estuvo Germán, un español que residió durante tres años en el archipiélago nipón y que actualmente ha vuelto a instalarse en Barcelona junto a Waca, su novia japonesa. A través de su canal de YouTube, la pareja comparte su día a día y reflexiona sobre los constantes choques culturales (y económicos) a los que se enfrentan.

El paraíso del 'comer fuera': bueno, bonito y baratísimo

En uno de sus vídeos más recientes, Germán pone sobre la mesa el eterno debate del coste de la vida entre ambos países. Y, contra todo pronóstico, derriba un mito enorme: comer en un restaurante en Japón es muchísimo más barato que hacerlo en España.

“Ir a comer a restaurantes me parece mucho más barato en Japón que en España. Hay oferta variada en cuanto a comida barata y más o menos sana", asegura el creador de contenido. "En Osaka cenaba por 3 euros en un restaurante. En España, por menos de 15 no bajas aunque sea para comerte una hamburguesa”, declara con rotunidad.

El ocio y los servicios técnicos son un lujo en Japón

Pero no es oro todo lo que reluce. Germán aclara que, en otros aspectos cotidianos, nuestro país es muchísimo más amable con la cartera, por ejemplo en las actividades de ocio.

“Ir a un karting o ir a un parque de atracciones, en Japón, es bastante más caro que, por ejemplo, aquí. Hacer actividades fuera, yo diría que son más caras, incluso para coger el coche, porque en Japón tiene mucho peaje todavía y aquí en España lo quitaron”, detalla.

Para rematar, el español lanza un aviso a navegantes sobre lo prohibitivo que resulta sufrir una avería doméstica en el país oriental. “Llamar a un fontanero, a un cerrajero, a un electricista que venga a arreglar algo a casa o cualquier tipo de servicio en el que venga una persona en general, me parece que en Japón se paga muchísimo. Realmente tienes que soltar pasta”, concluye.