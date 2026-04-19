Un crítico gastronómico señala qué tres errores de los restaurantes le "chirrían": lo del pago con tarjeta provocará debate

Imagen de recurso de un restaurante de alta cocina

A veces no hace falta una mala comida para no volver a un restaurante. Basta con ciertos detalles.

Pequeños gestos -o la falta de ellos- que hacen que la experiencia se tuerza desde el primer minuto. Eso es lo que ha puesto sobre la mesa el creador de contenido @sergiogallegobe, que en un vídeo de TikTok ha explicado cuáles son los tres errores que, como crítico gastronómico, más le "rechinan" cuando visita un local.

Y hay uno en concreto que está generando bastante debate.

Ni saludo, ni mirada

El primero es, para él, el más grave. Llegar a un restaurante y sentirse invisible.

"El que más me molesta es cuando llegas a un sitio y ni te miran ni te saludan", explica. No habla de un trato frío o distante, sino directamente de la ausencia total de atención.

Clientes que tienen que llamar al camarero varias veces mientras este sigue a lo suyo, sin siquiera hacer contacto visual. Una situación que, según señala, genera una mala impresión difícil de remontar.

Cartas interminables

El segundo error apunta a algo muy concreto: las cartas excesivamente largas.

Esos menús llenos de platos que parecen no acabar nunca y que, lejos de ayudar, complican la experiencia del cliente. "Son muy difíciles de elegir", explica, poniendo el foco en la sensación de saturación que generan.

Además, lanza una reflexión que va más allá: ¿es realmente posible mantener calidad y frescura con una oferta tan amplia? Para él, es un aspecto que muchos restaurantes deberían revisar.

El cartel que hace salir corriendo

Pero el tercer punto es el que más conversación está generando. El clásico cartel de "no se aceptan pagos con tarjeta".

"¿Cómo que no se aceptan pagos con tarjeta? ¿Quién lleva dinero hoy en día?", plantea. Más allá de las razones que pueda tener cada negocio, considera que es una falta de servicio que afecta directamente a la comodidad del cliente.

Y su reacción es clara. "Para salir corriendo".

Un debate abierto

El vídeo termina con una invitación a la audiencia: compartir sus propias "líneas rojas" en los restaurantes.

Y la respuesta no se ha hecho esperar.

Porque, más allá de estos tres puntos, lo que ha puesto sobre la mesa es algo con lo que muchos se identifican: cómo detalles aparentemente pequeños pueden condicionar por completo la experiencia en un local.

Y, en este caso, uno de ellos -el pago con tarjeta- promete seguir dando que hablar.