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Un crítico gastronómico señala qué tres errores de los restaurantes le "chirrían": lo del pago con tarjeta provocará debate
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Un crítico gastronómico señala qué tres errores de los restaurantes le "chirrían": lo del pago con tarjeta provocará debate

Su vídeo en TikTok abre la conversación sobre pequeños detalles que pueden arruinar por completo la experiencia de un cliente.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de recurso de un restaurante de alta cocina
Imagen de recurso de un restaurante de alta cocinaGetty Images

A veces no hace falta una mala comida para no volver a un restaurante. Basta con ciertos detalles.

Pequeños gestos -o la falta de ellos- que hacen que la experiencia se tuerza desde el primer minuto. Eso es lo que ha puesto sobre la mesa el creador de contenido @sergiogallegobe, que en un vídeo de TikTok ha explicado cuáles son los tres errores que, como crítico gastronómico, más le "rechinan" cuando visita un local.

Y hay uno en concreto que está generando bastante debate.

Ni saludo, ni mirada

El primero es, para él, el más grave. Llegar a un restaurante y sentirse invisible.

"El que más me molesta es cuando llegas a un sitio y ni te miran ni te saludan", explica. No habla de un trato frío o distante, sino directamente de la ausencia total de atención.

Clientes que tienen que llamar al camarero varias veces mientras este sigue a lo suyo, sin siquiera hacer contacto visual. Una situación que, según señala, genera una mala impresión difícil de remontar.

Cartas interminables

El segundo error apunta a algo muy concreto: las cartas excesivamente largas.

Esos menús llenos de platos que parecen no acabar nunca y que, lejos de ayudar, complican la experiencia del cliente. "Son muy difíciles de elegir", explica, poniendo el foco en la sensación de saturación que generan.

Además, lanza una reflexión que va más allá: ¿es realmente posible mantener calidad y frescura con una oferta tan amplia? Para él, es un aspecto que muchos restaurantes deberían revisar.

El cartel que hace salir corriendo

Pero el tercer punto es el que más conversación está generando. El clásico cartel de "no se aceptan pagos con tarjeta".

"¿Cómo que no se aceptan pagos con tarjeta? ¿Quién lleva dinero hoy en día?", plantea. Más allá de las razones que pueda tener cada negocio, considera que es una falta de servicio que afecta directamente a la comodidad del cliente.

Y su reacción es clara. "Para salir corriendo".

Un debate abierto

El vídeo termina con una invitación a la audiencia: compartir sus propias "líneas rojas" en los restaurantes.

Y la respuesta no se ha hecho esperar.

Porque, más allá de estos tres puntos, lo que ha puesto sobre la mesa es algo con lo que muchos se identifican: cómo detalles aparentemente pequeños pueden condicionar por completo la experiencia en un local.

Y, en este caso, uno de ellos -el pago con tarjeta- promete seguir dando que hablar.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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