Carmen Truyols, anestesista: "El médico que te atiende a las 12 de la noche está reventado, es imposible dar 24 horas la misma versión de ti, va empeorando"

Las Doctoras Tamara Contreras y Carmen Truyols especializadas en la rama de la anestesiología, han estado en el podcast El Sentido De La Birra con Ricardo Moya donde han planteado el impacto directo que tienen las condiciones laborales en la calidad asistencial hacia los pacientes.

Según Carmen Truyols, es cuestión de lógica: "El médico que te atiende a las 12 de la noche está reventado, es imposible dar 24 horas la misma versión de ti, va empeorando". Estas condiciones laborales están recogidas en el llamado Estatuto Marco, la normativa que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España.

Las guardias de 24 horas

Uno de los principales puntos calientes de dicho estatuto son las guardias del personal sanitario de 24 horas seguidas. Aunque durante años se ha debatido su eliminación o limitación, el nuevo marco normativo no las prohíbe, ni tampoco establece restricciones claras, según comentan las sanitarias.

La fatiga acumulada tras jornadas tan prolongadas afecta directamente al rendimiento, la toma de decisiones y la seguridad clínica. Para muchos profesionales, esto supone perpetuar un modelo que consideran obsoleto y perjudicial tanto para médicos como para pacientes. "Es imposible mantener el mismo nivel de atención durante tantas horas seguidas", insisten desde el colectivo médico.

Una jornada laboral fuera de lo común

El problema, según explica Carmen Truyols, radica en un concepto poco conocido fuera del ámbito sanitario y es la "jornada complementaria". A diferencia de otros sectores, donde existen jornadas ordinarias y horas extra reguladas, los médicos tienen un sistema distinto.

La jornada complementaria es obligatoria, puede extenderse sin límites claro y, en muchas ocasiones, está peor remunerada que la jornada ordinaria. Esto permite que existan situaciones en las que profesionales sanitarios puedan trabajar hasta 70 horas semanales dentro de la legalidad vigente.

Un modelo anclado en el pasado

El origen de este sistema se remonta a décadas atrás. El término "residente", por ejemplo, proviene de una época en la que los médicos literalmente vivían en el hospital, sin límites claros de jornada ni remuneración adecuada.

Aunque ha habido avances desde entonces, muchos profesionales consideran que la legislación actual sigue arrastrando inercias de los años 70 y no refleja las necesidades del siglo XXI, según han apuntado las doctoras.

El Estatuto Marco, vigente desde 2003, no ha sido actualizado de forma significativa hasta ahora, según señalan Tamara y Carmen, lo que ha generado un desfase entre la normativa y la realidad actual del sistema sanitario.

Un problema que afecta a todos

El descontento no se limita a quienes realizan guardias. Según explican las anestesistas, la reforma ha movilizado a todo el colectivo: "Ha levantado a todos los médicos, no solo los que hacen guardia, sino los que hacen privada o a los que son jefes o a los que están haciendo la residencia o a los que tenían una consultita".

Cada grupo se ve afectado de manera distinta, pero todos coinciden en que las condiciones laborales actuales dificultan la conciliación, el descanso y, en última instancia, el ejercicio de la profesión en condiciones óptimas.