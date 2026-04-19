Antonio Abreu, estilista, sobre la forma correcta de aplicarse una mascarilla capilar para que sea efectiva: "Si no tienes tiempo no te la pongas"

En los últimos años, el cuidado del cabello se ha convertido en una parte esencial de la rutina diaria de muchas personas. Mascarillas, aceites y tratamientos específicos prometen reparar el daño, hidratar y mejorar la apariencia del pelo.

El estilista y hair ambassador Antonio Abreu ha compartido un gran consejo para quienes buscan mejorar la salud de su cabello. No basta con usar buenos productos ya que la forma de aplicarlos es clave para que realmente funcionen.

Según cuenta, aplicar una mascarilla sin seguir el proceso adecuado es, en muchos casos, inútil. Por ello, ha explicado paso a paso la rutina para aplicarla de una forma efectiva y advierte que "si no tienes tiempo para los 12 minutos mínimo, no te pongas una mascarilla”.

Cómo aplicar correctamente una mascarilla

El experto detalla un método preciso que marca la diferencia entre un tratamiento efectivo y uno superficial:

Lavado previo exhaustivo: antes de aplicar la mascarilla, es imprescindible lavar bien el cabello con un champú adecuado al tipo de pelo. Esto elimina residuos y permite que el producto penetre mejor. Retirar el exceso de agua: tras el aclarado, el cabello debe secarse muy bien con una toalla. El exceso de agua diluye la mascarilla y reduce su eficacia. Aplicación por secciones: la mascarilla no se aplica de cualquier forma. Abreu recomienda dividir el cabello en entre 6 y 8 mechones gruesos y aplicar el producto en pequeñas cantidades, centrándose en medios y puntas, sin tocar el cuero cabelludo. Masaje para activar el efecto: cada mechón debe trabajarse con las manos, masajeando tanto en sentido ascendente como descendente para favorecer la absorción. Concentrar el calor: una vez aplicado el producto, se recogen todos los mechones en la coronilla. Esta zona concentra más calor, lo que potencia la acción de la mascarilla. Tiempo mínimo: 10-12 minutos: aquí está la clave del mensaje del estilista. Aunque muchos productos prometen resultados “instantáneos”, el experto insiste en que necesitan tiempo para penetrar en la fibra capilar. Desenredar y aclarar correctamente: tras el tiempo de actuación, se desenreda el cabello y se aclara a fondo, asegurándose de que no queden residuos.

Por qué el tiempo es tan importante

El cabello dañado presenta una estructura debilitada, con pérdida de elasticidad y resistencia. Las mascarillas actúan a nivel molecular, ayudando a restaurar esa estructura, pero necesitan tiempo para hacerlo.

Aunque pueda parecer algo que no influye, el tiempo es clave. Aplicarlas durante apenas unos minutos reduce drásticamente su efecto, convirtiendo el tratamiento en un gesto prácticamente superficial.

Otras claves para un cabello sano

Entre las recomendaciones básicas de los expertos destacan: adaptar la frecuencia de lavado al tipo de cuero cabelludo, evitar el agua muy caliente, limitar el uso de herramientas de calor como rizadores, planchas o secadores.

También es importante no dormir con el pelo mojado, optar por toallas de microfibra para secarlo y mantener una dieta rica y equilibrada en vitaminas. Además, factores como el sol, el agua del mar pueden debilitar el cabello si no se toman precauciones.