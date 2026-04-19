La Policía alerta sobre la una nueva modalidad de robo en aparcamientos: así puedes evitarlo

La Policía Nacional está alertando a los ciudadanos sobre una nueva modalidad de robo que, sobre todo, se está dando en aparcamientos. Y para evitarlo, ofrece varios trucos que pueden ser de mucha utilidad.

"Los delincuentes esperan a que la víctima regrese al vehículo y observan que deje sus pertinencias a la vista o en un sitio de fácil acceso", explican en un video informativo, exponiendo así el modus operandi de este tipo de delincuentes.

"Uno de ellos se aproximará al vehículo dejando caer por ejemplo unas monedas y tratará de conseguir que la víctima salga del vehículo para recogerlas convenciéndola de que son suyas", prosigue una portavoz de la Policía.

"Mientras tanto, otro de los delincuentes compinchando con el primero, aprovechará este momento para acercarse por el otro lado del vehículo, sustraer las pertenencias de la víctima y huir corriendo", señalan desde el Cuerpo.

El truco: configurar el escaneo de la cámara

Una vez expuesto este tipo de robo, la Policía explica que ante estas situaciones lo mejor es "mantener puertas y ventanas de tu vehículo correctamente cerradas aunque sea momentáneamente".

En esta línea, recomiendan mantener tus pertenencias "siempre controladas". Por último, si la situación resulta muy sospechosa, lo mejor es ponerse en contacto con la Policía: "Llámanos inmediatamente al 091".

El ejemplo que pone la Policía es solo una de las excusas que utilizan los ladrones para robar en los parkings. En otras ocasiones, los robos se producen cuando la víctima está guardando las bolsas o revisando el teléfono móvil.

Bastan solo unos segundos para que los delincuentes actúen, especialmente si las puertas del vehículo permanecen abiertas o sin asegurar. La rapidez y la aparente normalidad de la escena hacen que muchas personas no se den cuenta del robo hasta minutos más tarde.

Los objetos sustraídos suelen ser fáciles de transportar y de rápida salida: bolsos, mochilas, carteras, teléfonos móviles, documentación o tarjetas bancarias. Además de la pérdida económica, estos robos pueden generar un problema añadido cuando se sustrae información personal que puede ser utilizada en otros delitos.