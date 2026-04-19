Trump anuncia la captura de un buque iraní en el golfo de Omán tras intentar romper el bloqueo naval de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que fuerzas militares estadounidenses han interceptado y capturado un buque iraní en el golfo de Omán tras intentar sortear el bloqueo naval impuesto por Washington. La operación, según ha explicado el propio mandatario, se produjo después de que la embarcación no respondiera a las advertencias de la Armada.

"El buque iraní no respondió, así que lo detuvimos provocando un daño en la sala de máquinas", ha señalado Trump en un mensaje difundido en redes sociales. Actualmente, el barco está bajo control de los marines estadounidenses.

El Touska, un carguero bajo sanciones

La embarcación interceptada es el Touska, un buque portacontenedores de bandera iraní de casi 275 metros de eslora, que según Trump "pesa casi como un portaaviones". El presidente ha asegurado que el barco intentó cruzar el bloqueo sin éxito.

El operativo fue llevado a cabo por el destructor USS Spruance, que logró detener el avance del buque antes de que continuara su ruta.

El Touska figura en la lista de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU. Según este organismo, el buque está vinculado a actividades consideradas ilegales en el marco de las sanciones internacionales contra Irán.

Crece la tensión en la región

La interceptación se produce en un contexto de elevada tensión entre Washington y Teherán, especialmente en torno a las rutas marítimas del golfo Pérsico y el golfo de Omán, zonas clave para el comercio energético mundial.

El control de estos pasos marítimos ha sido históricamente un punto de fricción. Las sanciones estadounidenses buscan limitar la capacidad económica iraní, especialmente en sectores estratégicos como el transporte y la exportación.

EEUU inspecciona la carga del buque

Trump ha confirmado que las autoridades estadounidenses ya están inspeccionando el contenido del barco. "Tenemos pleno control y estamos viendo qué hay a bordo", ha afirmado.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la carga ni sobre la situación de la tripulación, aunque el presidente ha indicado que se encuentra bajo custodia.