Los cuatro datos que destrozan la historia de 'Crepúsculo' tal y como la conocíamos

Olvida todo lo que te han contado en la saga Crepúsculo porque la historia es muy diferente. Al menos podría serlo, según una teoría con mucho sentido que se ha planteado en el foro Amino Apps. Los acontecimientos vividos por Bella Swan —interpretada por Kristen Stewart— tendrían una explicación muy diferente a la que narraba Stephenie Meyer.

Según la autora de los libros, Edward Cullen (Robert Pattinson) no puede leer la mente de Bella, al contrario de lo que puede hacer con el resto del mundo. Además, la joven se queda embarazada de él, a pesar de que un humano no podría soportar un embarazo de un vampiro. Pero lo supera.

Hasta ahora, cada uno de estos episodios tenían una razón de ser en los libros, aunque hay un detalle que los explicaría todos de golpe: que Bella sea un hombre lobo. Estos son los cuatro datos de esta teoría que desmontan la historia de Crepúsculo tal y como la conocemos:

1. Su resistencia a los poderes de los vampiros. Como decíamos, Edward no puede leerle la mente, Alice no puede ver su futuro... No sería un escudo, como dice el libro, sino una consecuencia de ser un hombre lobo.

2. Su cuerpo no soportó engendrar un vampiro. Básicamente, porque ser hombre lobo y vampiro... es todo lo contrario.

3. Pero acabó regenerando todo lo que se había roto. Como cualquier hombre lobo.

4. Jacob se imprima en su hija Renesmee, algo supuestamente imposible al ser una niña vampiro. Según la historia de Stephenie Meyer, sería la primera vez que a un hombre lobo le pasaba esto con un vampiro.

Su conexión con los lobos era más que evidente...