¿Conoces a los seis hijos de Angelina Jolie? ¿Sabes quién es Shiloh, Maddox y Vivienne? ¿Y qué edad tiene cada uno?

La aparición este miércoles de la actriz junto a toda su prole en el estreno de la película de Netflix The Boy Who Harnessed the Wind en el Crosby Street Hotel de Nueva York nos ha hecho darnos cuenta de que responder a estas preguntas no es tarea fácil. Entre que son muchos y que les hemos perdido la pista tras el sonado divorcio con Brad Pitt en septiembre de 2016...

Pero que no sea fácil conocerlos no quiere decir que sea imposible. Después de ver esta foto y la leyenda de más abajo, ya no tendrás ninguna duda para responder esas tres preguntas o cualquier otra de la familia.

HUFFPOST