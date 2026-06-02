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7 pueblos de Aragón perfectos para una escapada en junio
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El castillo de Molina de Aragón, en Guadalajara

7 pueblos de Aragón perfectos para una escapada en junio

Entre montañas, cañones, castillos y cascos históricos de piedra, hay pueblos que parecen pensados para una escapada de fin de semana. Estos siete ofrecen historia, encanto y rincones muy fotogénicos, perfectos para disfrutar este verano.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Albarracín (Teruel)Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín cautiva por sus calles empedradas, sus casas de color rojizo y su aire medieval. Pasear por su casco histórico es descubrir balcones de madera, rincones con historia y miradores con vistas espectaculares a la sierra.Getty Images
  Aínsa (Huesca)En pleno corazón del Pirineo aragonés, Aínsa combina naturaleza y patrimonio en un entorno privilegiado. Su plaza mayor porticada y la silueta del castillo medieval son dos de sus grandes atractivos, aunque lo mejor es perderse por sus calles de piedra y disfrutar del ambiente tranquilo del pueblo.Getty Images
  Alquézar (Huesca)Situado junto a la Sierra de Guara, Alquézar destaca por su trazado medieval y por ser una base ideal para quienes buscan senderismo, barranquismo o rutas entre cañones. Su colegiata domina el paisaje y sus estrechas calles llenas de encanto invitan a pasear sin prisas.IÃ±igo Fdz de Pinedo via Getty Images
  Valderrobres (Teruel)Considerado uno de los grandes tesoros de la comarca del Matarraña, Valderrobres destaca por su imponente castillo y su precioso puente de piedra de origen medieval. El casco histórico conserva un aire señorial y tranquilo, con calles estrechas, fachadas de piedra y pequeñas plazas llenas de encanto.Getty Images
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  Sos del Rey Católico (Zaragoza)Este conjunto monumental conserva intacta la esencia de la Edad Media. Sus murallas, sus edificios de piedra y sus calles empedradas transportan al visitante a otra época. Además, ofrece un ambiente muy tranquilo ideal para una escapada cultural y relajada en junio.Getty Images
  Anento (Zaragoza)Pequeño y muy pintoresco, Anento se ha convertido en uno de los pueblos más recomendables para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. Sus calles estrechas y su castillo en lo alto crean una imagen muy especial, aunque uno de sus mayores atractivos es el Aguallueve, un rincón natural de aguas cristalinas rodeado de vegetación.Getty Images
  Ansó (Huesca)Rodeado de montañas y con una arquitectura tradicional muy bien conservada, Ansó representa la esencia del Pirineo aragonés. Su arquitectura tradicional, con casas de piedra y tejados oscuros, se conserva prácticamente intacta y le da un carácter único.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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