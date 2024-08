Carolina Marín: "Tengo el alma destrozada; no sé si volveré a jugar"

Carolina Marín, medalla de oro en los Juegos de Río 2016 en bádminton, anunció este domingo en un vídeo que, tras su grave lesión en París 2024, tiene "el alma destrozada" y apuntó que no sabe qué va a ser de ella en el futuro. "No sé si volveré a jugar y si volveré a unos Juegos Olímpicos, ahora necesito paz y tranquilidad".

"Ha sido un golpe muy duro. Una, dos y ahora una tercera lesión de rodilla. No me lo esperaba. Mi intención era volver de París con una medalla de oro. Pero he conseguido otra medalla, que es vuestro cariño, el de la gente, de miles de personas que me han apoyado", afirma Marín en su mensaje público.

"Vas con ilusión, renuncias a mucha cosas por el camino y de repente el mundo se para por una lesión. El gesto de mi compañera china He Bing Jiao fue un detalle, llevando el pin en el podio. Le quiero dar las gracias de todo corazón. Le di un abrazo después del partido y le deseé suerte. Ganó la plata y desde aquí felicidades. Estoy destrozada, voy a necesitar mucho tiempo para recomponerme mentalmente también. Os pido espacio a todos", subraya Carolina.

"Necesito paz y tranquilidad. Necesitaré mucho tiempo para recuperarme. Estoy en las mejores manos. Todo ha salido bien en la operación a pesar de ser la peor lesión", resume Carolina Marín, en la jornada que se clausuran los JJOO de París 2024, donde una rotura de ligamento cruzado y los dos meniscos acabaron con su periplo en la competición cuando era candidata número uno al oro en bádminton.