Celia Garrote, directora ejecutiva de FEDDI: "Que España volviese al panorama internacional era un requerimiento y, para nosotros, una prioridad"

La sonrisa acompaña a Celia Garrote de las Heras estos días en Torrevieja. La directora ejecutiva de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) sabe que todo el trabajo hecho y por hacer tiene un motivo. Ese motivo no es otro que volver a situar a España como referencia del deporte inclusivo. Entre goles de la selección y mensajes positivos que transmiten los integrantes de otros países en una amalgama de idiomas, la ciudad alicantina está luciendo como sede del Mundial VIRTUS de fútbol sala.

La responsable de FEDDI habla con El HuffPost de mucho más que la lucha por una medalla. Porque Torrevieja supone recuperar lo que no tiene España desde 2008, un Mundial para deportistas con discapacidad intelectual. Los tiempos son otros; las exigencias también. Y el peso y la imagen de nuestro deporte adaptado no deja de crecer, hasta hacer de un evento así "una "prioridad" para la federación. Lejos quedan los nubarrones de otros tiempos. Hoy España es "referencia" y así lo transmite abiertamente la federación internacional, denominada VIRTUS.

En el Palacio de Deportes de la ciudad alicantina se dan la mano y se dejan el aliento los futbolistas de seis combinados en un evento que ha "sorprendido" a los propios vecinos y que, en palabras de Celia Garrote, "por su calidad podría ser perfectamente" como cualquier otro de deporte convencional.

A las puertas de la fase definitiva del Mundial, España ya mira a nuevos retos, a gran y a pequeña escala, con una filosofía fundamental. "Estar", que "se nos vea", reitera la directora ejecutiva de FEDDI, feliz de ver que Torrevieja puede ser el "pistoletazo" de salida a mucho más en favor de la integración.

La primera pregunta es casi obligada: ¿qué supone para España y para la FEDDI volver a acoger un mundial tantos años después?

Para nosotros supone un momento muy importante. Llevábamos sin organizar un campeonato internacional desde 2008, con el de tenis de mesa en Sevilla y queríamos de verdad volver a traer actividad internacional a España. Porque sí hemos sido y somos uno de los países que más deportistas lleva a nivel internacional con atletismo y natación, pero también era uno de los requerimientos de la Federación internacional (VIRTUS), que pensaba en España podía ser un buen país para organizar eventos internacionales.

Volver al panorama internacional era clave. Y para nuestro equipo hacerlo en casa es aún mejor. La selección de fútbol sala la creamos en 2022, debutó en 2023 y creíamos que para ellos competir aquí era un punto a favor.

La parte de recursos económicos es algo que nos afecta, porque para desarrollar este proyecto hemos tenido que buscar patrocinio externo, no teníamos otro tipo de financiación, y tenerles aquí compitiendo nos permite poder seguir desarrollando este deporte y que ellos sigan compitiendo en otros años.

Y si lo llevamos a la esfera de los deportistas, ¿qué supone para ellos un evento oficial, internacional como este en 2025?

Para el deporte adaptado creo que es clave porque nuestros deportistas son los que menos se les ve dentro del deporte adaptado, porque tienen más eco eventos como los Juegos Paralímpicos. En nuestro caso tenemos la federación internacional, VIRTUS, y es importante que la gente conozca de su existencia.

Aquí en Torrevieja hemos estado con vecinos, con clubes de fútbol sala convencional y todos nos contaban 'yo no sabía que esto existía, que había un campeonato para gente con discapacidad internacional'. Eso es lo que necesitamos, poder dar la visibilidad; que desde fuera vean la calidad que hay a nivel internacional también nos repercute a nivel nacional, porque la gente va a estar mucho más abierta a hacer cosas en sus municipios, eventos, más colaboraciones con nosotros. Lo veo como un 'pistoletazo' que nos puede abrir puertas, a la federación y por extensión a los deportistas.

Tú no estabas en Sevilla 2008, aquel mundial de tenis de mesa, que ya ha llovido... Sí te pido que eches la vista atrás lo máximo posible para preguntar cuánto y en qué ha cambiado la visibilidad del deportista con discapacidad y, en este caso concreto, del deportista con discapacidad intelectual.

Ahora hay visibilidad, ahora hay visibilidad y sí que podemos hablar de eso, que a lo mejor años atrás no podíamos porque se conocía muchísimo menos. Las entidades y las instituciones están dando cada vez más visibilidad a la discapacidad y, en nuestro caso, a la discapacidad intelectual y eso nos ayuda y nos afecta directamente para bien.

Primero quiero que sepan lo que hacemos. Tener presencia en muchos sitios, muchas entidades, en todo lo que podamos... es por ahí por donde hay que empezar ahora mismo

Hace años no nos podríamos haber sentado de la misma forma que nos hemos sentado aquí con el Ayuntamiento de Torrevieja para hablar y traer este campeonato. Hoy yo no noto diferencia en el trato que puedan tener hacia mí como trabajadora de esta federación o si trabajase en otra federación; sería exactamente igual".

¿El progreso en visibilidad del deportista es parejo al progreso en la estructura y la organización de torneos internacionales como este Mundial VIRTUS?

Está evolucionando y ha cambiado mucho la calidad de los eventos que se realizan y eso afecta directamente para bien a la visibilidad. Este campeonato del mundo, por las instalaciones y cómo hemos organizado todo, podría ser perfectamente un evento para personas sin discapacidad y ese es nuestro objetivo, que todo el mundo tenga la posibilidad de, si tiene el nivel de ir a un campeonato del mundo, poder hacerlo en unas instalaciones del nivel de las que tenemos aquí y con todos los recursos posibles".

Hablando de este Mundial, se está viendo un aumento del nivel de juego y de la propia infraestructura de las selecciones. Analistas de vídeo, delegaciones más amplias... ¿Crees que en ocasiones la denominación 'deporte adaptado' pone más el foco en lo de 'adaptado' y queda un poco olvidado que realmente esto es 'deporte'?

Es por eso por lo que nosotros cada vez más usamos la denominación de ‘deporte para deportistas con discapacidad’ en lugar de ‘deporte adaptado’, porque adaptado lo es todo; cuando entrenas a niños también lo adaptas, por ejemplo.

¿Qué se puede hacer de forma realista para reforzar esa 'vis' puramente deportiva, sin etiquetas?

Lo primero y lo importante es verlo. Yo puedo contarlo, esta entrevista la podríamos hacer por teléfono, pero es diferente si lo vives, si lo tienes cerca. Se siente distinto y es algo a lo que le damos mucho peso ahora, movernos por España todo lo que podemos con campeonatos. Es dar mucha visibilidad y básicamente, que sepan que existimos.

Saludo entre las selecciones de España y Japón el primer día Pau Buera - FEDDI

Si tú preguntas qué es la Real Federación Española de Fútbol, la inmensa mayoría lo sabe; si preguntas qué es FEDDI, no. Y primero quiero que sepan lo que hacemos. Tener presencia en muchos sitios, muchas entidades, en todo lo que podamos... es por ahí por donde hay que empezar ahora mismo.

Estar es sinónimo de inversión, de dinero. Aparte de esa movilización, ¿qué ideas o estrategias se plantea la FEDDI para captar nuevos deportistas que hoy no saben que pueden llegar a ser parte de la federación?

Una pata fundamental que estamos trabajando es colaborar con las federaciones y los clubes de deportes convencionales. Que sepan que existimos y que puede haber deportistas con discapacidad intelectual que ya estén compitiendo en, por ejemplo, la Real Federación Española de Atletismo en sus campeonatos... y nosotros no lo sabemos o ni siquiera ellos lo saben, porque no lo han sabido reconocer.

Esto ya nos ha pasado y pongo el ejemplo de David José Pineda —atleta con discapacidad intelectual subcampeón paralímpico y campeón mundial paralímpico de los 400 metros—. Se trata de tener esa colaboración para que los especialistas de una disciplina en concreto y los expertos en deporte con discapacidad intelectual nos podamos entender y dar los recursos mutuamente.

Luego hay otro elemento. Intentar que los técnicos que están especializados en cada disciplina sepan lo que es el deporte para personas con discapacidad intelectual y que existimos. Intentar meternos en esas formaciones de las federaciones para que haya cada vez más conocimiento. No te digo que todos los técnicos se vayan a dedicar a deporte adaptado, pero sí que tengan un conocimiento para detectar casos o que sepan a quién derivar o a quién llamar si descubren a un deportista que pueda ser parte de FEDDI.