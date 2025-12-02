España aplasta a Alemania (3-0) y gana la Nations League con un doblete de Claudia Pina

Claudia Pina celebra uno de sus goles a Alemania en la final de la Nations League 2025

Dos de dos. La selección española ha doblegado a Alemania por un contundente 3-0 en la vuelta de la final de la Nations League 2025 y ha revalidado el título conquistado en 2024 frente a Francia, alzándose así con las dos ediciones de la competición que se han disputado.

Cuando se cumplía la hora de juego, Claudia Pina encaró por la banda izquierda, encontró a Mariona Caldentey en el interior del área y la jugadora del Arsenal le devolvió el balón a Pina para que la catalana adelantara a la selección española con un potente disparo con la pierna derecha desde la frontal del área.

Solo ocho minutos más tarde, Vicky López firmó un golazo para sentenciar la final. La jugadora de 19 años se adentró en el área partiendo desde el flanco derecho, se perfiló y mandó el balón a la escuadra.

Pero la fiesta no había terminado. En el 74, Claudia Pina recuperó la posesión en el centro del campo y condujo hasta plantarse en la frontal del área, desde donde batió a la portera alemana con un imparable tiro.