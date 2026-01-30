Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
ENCUESTA: ¿Crees que existe un trato de favor hacia Alcaraz y Sinner como ha denunciado Zverev?
Deporte
Deporte

ENCUESTA: ¿Crees que existe un trato de favor hacia Alcaraz y Sinner como ha denunciado Zverev?

La polémica se ha desatado tras la petición de un tiempo médico extra del murciano por calambres, algo que no se contempla en el reglamento y que ha provocado la ira del tenista alemán.

Javier Hernández
Javier Hernández
Alcaraz quejándose de calambres durante su partido contra Zverev en semis del Open de Australia
Alcaraz quejándose de calambres durante su partido contra Zverev en semis del Open de AustraliaGetty Images

La semifinal del Open de Australia disputada este viernes en la pista central de Melbourne entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev ha provocado una polémica que desde que ha tenido lugar se está debatiendo en todo el mundo del tenis, redes sociales y profesionales.

El tenista murciano, con 5-4 a favor en el tercer set y tras ganar los dos primeros parciales, ha solicitado un tiempo muerto médico para ser tratado por el doctor del torneo debido a unos calambres. Esto ha provocado un enfado mayúsculo en Zverev, que ha reclamado al juez de silla que eso no es legal y no viene recogido en el reglamento.

Y no le falta razón al alemán, ya que en el reglamento ATP no se recoge que un tenista pueda ser tratado por calambres en mitad del partido solicitando un tiempo médico extra de tres minutos como ha hecho Carlos Alcaraz. Sí pueden tratar lesiones claras, hemorragias o vómitos, pero no unos calambres.

En el mejor de los casos, el médico puede bajar y, durante el tiempo que dura el cambio de pista entre un juego y otro, evaluar la situación del tenista, pero no solicitar un tiempo extra.

Ante la permisividad del árbitro, Zverev ha entrado en cólera y ya durante el partido, que se ha saldado con una agónica victoria de Alcaraz tras cinco horas y media, ha recriminado al juez de silla estar protegiendo a Alcaraz y Sinner todo el rato. "Es increíble que le traten los calambres, es una tontería. Estás protegiendo a estos dos tipos todo el tiempo”, ha denunciado Zverev.

Ahora, te toca a ti responder, ¿crees que Zverev tiene razón al denunciar esta situación o consideras que es una exageración del alemán, quizá fruto de la impotencia por volver a perder frente a 'Carlitos'?

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Deporte