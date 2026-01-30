ENCUESTA: ¿Crees que existe un trato de favor hacia Alcaraz y Sinner como ha denunciado Zverev?

La semifinal del Open de Australia disputada este viernes en la pista central de Melbourne entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev ha provocado una polémica que desde que ha tenido lugar se está debatiendo en todo el mundo del tenis, redes sociales y profesionales.

El tenista murciano, con 5-4 a favor en el tercer set y tras ganar los dos primeros parciales, ha solicitado un tiempo muerto médico para ser tratado por el doctor del torneo debido a unos calambres. Esto ha provocado un enfado mayúsculo en Zverev, que ha reclamado al juez de silla que eso no es legal y no viene recogido en el reglamento.

Y no le falta razón al alemán, ya que en el reglamento ATP no se recoge que un tenista pueda ser tratado por calambres en mitad del partido solicitando un tiempo médico extra de tres minutos como ha hecho Carlos Alcaraz. Sí pueden tratar lesiones claras, hemorragias o vómitos, pero no unos calambres.

En el mejor de los casos, el médico puede bajar y, durante el tiempo que dura el cambio de pista entre un juego y otro, evaluar la situación del tenista, pero no solicitar un tiempo extra.

Ante la permisividad del árbitro, Zverev ha entrado en cólera y ya durante el partido, que se ha saldado con una agónica victoria de Alcaraz tras cinco horas y media, ha recriminado al juez de silla estar protegiendo a Alcaraz y Sinner todo el rato. "Es increíble que le traten los calambres, es una tontería. Estás protegiendo a estos dos tipos todo el tiempo”, ha denunciado Zverev.

