La UEFA anuncia la cancelación oficial de la 'Finalissima' entre España y Argentina

No habrá Finalissima este año. Así lo ha confirmado la UEFA en un comunicado publicado este domingo, tras señalar que "no ha sido posible" alcanzar un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa.

Según ha defendido el máximo organismo del fútbol europeo, la decisión se ha tomado debido a la situación actual que afronta la región. Y, a pesar de que se habían explorado otras alternativas "viables", finalmente ninguna de ellas ha sido aceptada para la Asociación del Fútbol argentino.

La primera opción que se estudió fue la de celebrar el encuentro en el estadio del Santiago Bernabéu en Madrid, en la fecha original, con un reparto del 50% de los aficiados en el estadio, tal y como han recordado. "Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento prestigioso, pero Argentina se negó", han lamentado desde la UEFA.

Tras no alcanzar un acuerdo, se barajó una segunda opción: disputar la Finalissima a doble partido, uno en el Bernabéu y otro en Buenos Aires, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50% para el partido en Madrid. Sin embargo, tampoco hubo éxito.

El organismo pidió a Argentina buscar una sede neutral en Europa y que el partido se celebrase el 27 de marzo, tal y como estaba previsto, o el 30 de marzo. Pero, de nuevo, se toparon con una negativa.

Finalmente, Argentina presentó una contrapropuesta para que se celebrase después del Mundial. Sin embargo, España no tenía fechas disponibles. Y, aunque el país declaró que podía jugar únicamente el 31 de marzo, esta fecha resultó inviable. "Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada".

Desde el organismo han querido agradecer el "apoyo" y la "cooperación" del Real Madrid, así como al comité organizador y a las autoridades de Catar, por intentar que se organizase el partido, algo que finalmente no se ha conseguido. También ha dado las gracias a la Federación Española de Fútbol por la "flexibilidad" para adaptarse a todas las opciones que se propusieron.

"La La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid CF y al comité organizador y a las autoridades de Catar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso", han señalado finalmente en el comunicado.