Loida Zabala, tras ganar la plata europea en halterofilia con un cáncer de pulmón incurable: "Tengo esa motivación extra porque sigo viva"

Loida Zabala (Losar de la Vera, Cáceres, 1987) sigue escribiendo capítulos en una vida en la que las adversidades siempre han estado presentes, pero a las que ha ido superando y apartando. La haltera, que en París disputó sus quintos Juegos Paralímpicos en la modalidad de halterofilia paralímpica, se proclamó el domingo pasado subcampeona de Europa en Tiflis (Georgia) batiendo el récord de España en la categoría de 73 kg al levantar 105 kilos.

El logro, más allá de recibir el reconocimiento que merece una medalla a este nivel, sería uno más en los muchos campeonatos que se disputan cada mes, pero la historia de vida de Zabala merece una mención aparte.

En octubre 2023 la deportista cacereña fue diagnosticada de un cáncer de pulmón con metástasis en hígado, riñón y vesícula biliar. Este tipo de cáncer, hoy en día, es incurable. La propia parahaltera, que a los 11 años le detectaron una mielitis transversa -una inflamación medular- que la dejó sin poder caminar, contó a este periódico en diciembre del 2024 que no sabía si llegará con vida a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles.

Tampoco podía asegurar en aquel entonces que iba a disputar este Europeo de Tiflis. "Creo y confío de verdad que puedo llegar, así que voy a poner todo mi esfuerzo en conseguirlo", aseguraba Zabala, que explicaba que el cáncer que padece tiene una esperanza de vida de cuatro años desde que lo detectan, pero que iba a mantener la ilusión por conseguir estar en esos sextos Juegos.

El primer paso ya está dado y no ha podido ser mejor. Ha logrado ser subcampeona de Europa, subcampeona Open, subcampeona de Europa en total y subcampeona Open en total y estuvo a punto de revalidar el oro continental que ya ganó en 2022. "Mi sueño era subir al podio, pero me sorprendió ver la lista con las marcas iniciales y ver que podíamos conseguir varias medallas de bronce. Gracias a la estrategia de mi entrenador, Óscar Sánchez, conseguimos esas cuatro medallas de plata y peleamos por los oros hasta el final", explica ahora a El HuffPost.

Además, lo hizo en la categoría de 73kg, nueva para ella, ya que debido al tratamiento oncológico ha cogido peso y ha tenido que cambiar primero a 67kg y ahora a esos 73kg.

Lodia Zabala en el podio del campeonato de Europa de Georgia. World Para Powerlifting

Un resultado especial

La preparación de este campeonato, desde el momento en el que le diagnosticaron el cáncer, ha sido "una motivación extra". La razón habla por sí sola: "Tengo esa motivación extra porque sigo viva".

En estos dos años y medio reconoce que solo ha tenido "un momento de bajón", que fue cuando una oncóloga le dijo que arriesgaba su vida por los tumores del cerebro si se subía a un avión: "Tenía una copa del mundo obligatoria para ir a los Juegos de París, lo hablé con mi oncóloga principal, Maru, y me dio las indicaciones que debía hacer mi entrenador si tuviese problemas de salud".

Se subió, viajó primero a Egipto y después a Georgia y consiguió la plaza para París, aunque en el país caucásico, tal y como contó, tuvo que ser ingresada gravemente tras un problema con la comida y su sistema inmune.

Zabala también agradece a su oncóloga el apoyo que siempre le da y, por eso, le ha dedicado estas medallas: "Le envié un vídeo para enseñarle las medallas, dedicárselas y darle las gracias por lo que hace por mí y por el resto de pacientes, pero me dijo que estaba orgullosa de mí y que era todo mío, que ellos sólo siguen mi ritmo. Yo difiero en esa opinión, sin Maru no seguiría viva a día de hoy. Sin ella no hubiera llegado tan lejos".

Zabala, antes de levantar el peso en el campeonato de Europa de Georgia. World Para Powerlifting

"Tengo aceptado que mi cáncer es incurable"

La extremeña explica que por el momento el tratamiento al que está sometida está "controlando el cáncer", ya que indica que "estadísticamente funciona unos dos años y medio". Cuando ya no sea efectivo, avanza que se reuniría su equipo oncológico para ver si hay otras opciones para seguir alargando su vida.

"A día de hoy hay varias opciones para controlar el cáncer y alargar la vida el máximo de tiempo posible, pero es una cuenta atrás, no hay una cura para ello y en algún momento gastaré todas las opciones", afirma Zabala con toda la crudeza de su situación.

A pesar de que cada día es un día menos de una cuenta atrás que no sabe cuándo va a terminar, reconoce que no tiene miedo: "Para nada, tengo aceptado que mi cáncer es incurable y que tengo que vivir cada día valorándolo, aprovechándolo y disfrutándolo al máximo como si fuera el último".

Por ello, en su calendario sigue marcado en rojo ese Los Ángeles 2028, al que espera llegar y lograr participar en unos sextos Juegos Paralímpicos: "Por supuesto que tengo esa mentalidad de creer en llegar. Con cada caída que he tenido, he logrado levantarme y lo voy a seguir haciendo con todas las fuerzas que me queden".

Eso sí, Zabala acaba dejando una lección de vida, una más de una deportista que trasciende mucho más del propio deporte. "No pienso en el futuro porque me centro en el presente. Me siento muy afortunada cuando me despierto cada mañana porque, tener otro día más, es un gran regalo, una gran oportunidad", concluye.

De momento, va a seguir disfrutando del deporte, de su vida y contagiando sus ganas de vivir al resto.